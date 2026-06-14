みずがめ座は「活躍に期待！」 12星座もっちぃ占い｜6/15〜21

6/15（月）〜21（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：18日（木）は「自分から連絡してみて」

牡羊座のあなたは、大昔に仕事の関係で仲良くなった人と、いい縁がありそうな1週間です。18日（木）に自分から連絡をしてみると、楽しい話が生まれるかもしれません♪

15日（月）は要注意の星回りです。決めたはずの予定がぬるっと抜け落ちてしまい、うっかりミスが起こりやすいです。タスク管理に力を入れましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🎉 牡牛座：21日（日）は「外出日和」

牡牛座のあなたは、21日（日）が外出日和です。心が晴れるような、景色のよいところに出かけてみましょう。自然の絶景も、林立するビルの美しさも、どちらも心を満たしてくれるはずです。

対人関係に対してちょっとした疲れが出やすい1週間です。特に20日（土）は無理して笑顔を作ることなく、自分のペースで過ごすことを大切にしてください。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 双子座：15日（月）は「楽しそうなところから手をつけて」

双子座のあなたは、比較的忙しくなりそうな1週間ですが、立て続けに押し寄せるタスクを一つずつさばいていけば、いつのまにか楽になりそうです。15日（月）は、楽そうなところから手をつければ、いつのまにか全てが終わっています☆

頭がふわっとして、お金の計算がバグってしまいそうな1週間です。特に17日（水）は、金額の計算にずれが出て、3個で200円だと思ったものが、900円からの200円引きという罠にはまることもあるかも！

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 蟹座：17日（水）は「メモが大きなチャンスを作る」

蟹座のあなたは、メモを丁寧に作っておくといいことがありそうな1週間です。特に17日（水）は、その記録によって、大きなチャンスをつかむことができそう。仕事に新しい方向性が見えてくるかもしれません♪

16日（火）は、後で戻ってくるという誘惑に負けて余計な出費が増えてしまいそうな予感です。ポイントの皮算用より、今の値札とにらめっこが正解です☆

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 獅子座：18日（木）は「お店の人と会話をすると良いことがありそう」

獅子座のあなたは、値切るつもりもなかったのにおまけを一つ付けてもらえるような1週間です。特に、18日（木）は、お店の人と会話をすると良いことがありそうです☆

人々の迷いをただして、導くことができる教祖様のような1週間です。困っている人を見たら積極的に助けるためのアドバイスをしてあげましょう。余計なお世話なんて心配する必要はありません。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 乙女座：21日（日）は「本音を伝えるのに最適」

乙女座のあなたは、言いにくいことを、責めずにそっと伝えたら、逆に信頼が一段深まる1週間です。特に、21日（日）は普段隠している本音を伝えるのに最適な星が巡ってきます。

迷いに迷って結局買わなかったモノへの後悔が訪れそうな1週間です。欲しいものはなるべく手に入れる方向で考えましょう。ただし、17日（水）は無駄遣い注意ですので、ほかの日に決断しましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 天秤座：15日（月）は「人間関係に復活の兆し」

天秤座のあなたは、少しこじれ気味になってしまっている人間関係に、復活の兆しがあります。15日（月）は、気まずくなっている人に声をかけてみましょう。最初の一歩は自分から☆

あちらこちらに気を配りすぎて、結局自分の本来やるべき作業が進まないという事態に陥ってしまうかもしれません。18日（木）は、自分のことを中心に頑張るようにしてください。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 蠍座：17日（水）は「情報収集して」

蠍座のあなたは、これまで長く待っていた品物を、ついに手に入れることができるときのようです。17日（水）は情報収集をしっかりしましょう。オークションサイトやリサイクルショップを覗いてみるのも◎です。

人の気持ちを深読みしすぎて返って苦しくなってしまう1週間です。16日（火）は、実際に受け取った言葉以上のことを感じ取らないようにしてください。鈍感でいることが大切です。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 射手座：18日（木）は「急に仲良くなれる」

射手座のあなたは、18日（木）にたまたま知り合った人と急に仲良くなれる星回りです。お仕事関係での出会いがあるなら、それは大きな変化に繋がるチャンスかもしれません。

20日（土）は、勢いだけで結構な金額の出費をしてしまいそうです。特にエンタメに関する出費には十分注意してください。キャンセルできないものは買わない方がいいかも☆

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💰 山羊座：21日（日）は「臨時収入アリ」

山羊座のあなたは、21日（日）は、思いがけない臨時収入があるかもしれません。面倒くさいと思った場所に出かけてみると、よいことがありそう。手間を惜しまずに得しましょう♪

16日（火）は、早とちりによるミスで、足元をすくわれてしまうことがあるかもしれません。細かな作業も、手順の確認は徹底的にするようにしてください♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

🤝 水瓶座：15日（月）は「活躍に期待」

水瓶座のあなたは、多くの人が内心で窮屈と感じていることに共感して、ヒーローになることができる1週間です。15日（月）は、満員のバスで窓を開けて空気を入れ換えるような活躍を積極的にしましょう♪

19日（金）は、理屈で押し切ろうとしてつらくなってしまうことがあるかもしれません。合理的な選択だけではなく自分の心が満たされる仕事の仕方を選びましょう。

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

💼 魚座：17日（水）は「先手必勝！」

魚座のあなたは、お仕事で関わっている人の本当の望みが、言葉になる前にふわっとつかめる1週間です。特に17日（水）は、先手必勝を意識して、相手の要求に先回りで答えるようにしましょう。

16日（火）は、金額の確認をおろそかにしてしまいそうな星が巡ってきます。物価高のこの時代、大体こんなもんだろうと思って籠に入れるのは十分気をつけた方がいいと思います♪

もっと詳しく見る 🔮

占い記事一覧

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X