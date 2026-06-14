BOTANIST数量限定コレクション♡フィグ＆ダージリンティーの上品な香りに注目

夏の髪と肌は、紫外線や冷房による乾燥ダメージを受けやすい季節。そんな夏のケアタイムを心地よく彩る、BOTANISTの数量限定「フレグランスコレクション フィグ＆ダージリンティー」が登場します。上品なフィグとダージリンティーが織りなす透明感あふれる香りと、髪や肌をいたわる保湿成分を配合した全6アイテムを展開。この夏だけの特別な香りで、毎日のセルフケアをワンランクアップしてみませんか♡

フィグ＆ダージリンティーが描く上質な香り

今回のコレクションは、優美なフィグとダージリンティーを組み合わせた、奥行きのある香りが魅力です。

泡立てや塗布時には、イチジクの葉を思わせる爽やかな香りとシトラスノートが広がり、次第にジューシーなフィグの甘さへと変化。

洗い流す頃にはローズやジャスミンのフローラルノートが華やかさを添え、最後はベチバーやセダーウッドの穏やかなウッディノートが余韻を残します。

淡いパープルと柔らかなオレンジを組み合わせた限定デザインも印象的。フィグとダージリンティーが溶け合うようなグラデーションで、香りの世界観を美しく表現しています。

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夏の髪と肌を潤す限定アイテム

コレクションには、ヘアケアからボディケアまで幅広いアイテムがラインアップしています。

「ボタニカルシャンプー・トリートメント フィグ＆ダージリンティーの香り（モイスト・スムース）」は各1,540円。シャンプー460mL、トリートメント460gで展開されます。

「ボタニカルヘアケアセット フィグ＆ダージリンティーの香り（モイスト・スムース）」は各3,080円。全国のドラッグストアやバラエティショップ限定で販売されます。

「ボタニカルヘアマスク デイリーダメージリペア フィグ＆ダージリンティーの香り」は200g、1,650円。熱ダメージから髪を守りながら毛先まで補修し、潤いを与えてくれます。

「ボタニカルヘアバーム フィグ＆ダージリンティーの香り」は80mL、1,870円。補修ケアをしながら自然なツヤ感のあるスタイリングが叶います。

ボディケアアイテムは、「ボタニカルボディーソープフォーム モイスト フィグ＆ダージリンティーの香り」が500mLで1,100円、「ボタニカルボディーソープ モイスト フィグ＆ダージリンティーの香り」が490mLで1,100円。

さらに、「ボタニカルボディースクラブ デューイー フィグ＆ダージリンティーの香り」は250g、1,738円。厚みのあるジェルが不要な角質をやさしくケアし、しっとりなめらかな肌へ導きます。

サステナブルな取り組みにも注目

今回のコレクションには、フィグ発酵エキスやフィグセラミドを配合。フィグ発酵エキスは、劣化が早く廃棄されやすいイチジクを化粧品原料として再活用したアップサイクル原料です。

また、紅茶エキスやマリーゴールドエキス、ハトムギエキスなどの保湿成分も配合し、夏特有の乾燥から髪と肌を守ります。

さらに、ボトルにはバイオマスPETや再生PETを採用するなど、環境に配慮したパッケージ設計も魅力。美しさとサステナビリティを両立したコレクションとなっています。

この夏だけの香りを楽しんで

BOTANISTの数量限定「フレグランスコレクション フィグ＆ダージリンティー」は、上品な香りと実力派のヘア＆ボディケアを同時に楽しめる特別なシリーズです。

2026年7月1日より店頭、7月2日より公式オンラインストアやECモールで順次発売。

毎日のバスタイムやボディケアを、まるでフィグ果樹園のティーハウスにいるような贅沢な時間へと変えてくれそうです♪気になる方は早めにチェックしてみてください。