俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。菅田は、今月19日公開の映画「黒牢城」（監督黒沢清）で天才軍師・黒田官兵衛役。大河退場の翌週に封切られる映画へ“転生”し、しかも“両兵衛”に扮した作品の時期が重なり、話題を呼んでいる。

原作は、織田信長に反旗を翻した戦国武将・荒木村重を主人公、摂津・有岡城を舞台に描く小説家・米澤穂信氏の同名傑作ミステリー（2021年刊行）。第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、史上初となる4大ミステリー大賞「このミステリーがすごい！」「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」制覇も成し遂げた。

「CURE」「スパイの妻」「Cloud クラウド」など国内外から高評価と熱狂的な支持を集め続ける世界三大映画祭の常連・黒沢監督がメガホン。自身初の時代劇となる。今年5月には「第79回カンヌ国際映画祭」のカンヌ・プレミア部門に出品された。

主演は俳優の本木雅弘。村重に幽閉される官兵衛を菅田が演じる。次々に起こる怪事件の謎を解き明かそうと、村重と官兵衛がタッグを組む。

「豊臣兄弟！」の“半兵衛退場”が14日（第23話）。「黒牢城」のロードショーが19日。「豊臣兄弟！」の“官兵衛幽閉1年”が21日（第24話「軍師官兵衛！」）と絶妙なタイミングだが、「黒牢城」の公開日が「6・19」に決まったのは偶然という。

主な配役は、

荒木村重 ：「黒牢城」本木雅弘 ／「豊臣兄弟！」トータス松本

黒田官兵衛：「黒牢城」菅田将暉 ／「豊臣兄弟！」倉悠貴

村重の妻 ：「黒牢城」吉高由里子／「豊臣兄弟！」山谷花純

大河ファンなら見比べも一興。ミステリーとしても純粋に手に汗握る147分。今年2月公開「木挽町のあだ討ち」に続くヒット時代劇になりそうだ。

【ストーリー】荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行。城は織田軍に囲まれ、孤立無援。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守るために苦心していた。その折、城内で少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼の中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは――。