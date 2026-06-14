アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子さんが、週刊FLASH（光文社）6月23・30日合併号に登場。黒嵜さんの同誌では2年半ぶりとなるグラビアが掲載されました。



【写真】アイドル黒嵜菜々子さん1st写真集「おとななこ。おさななこ。」

美貌が弾ける、お久しぶりの水着姿は必見です。黒嵜さんはXに「光文社『FLASH』ゲットできた？ みなさんぜひご覧ください！」と投稿。胸元が深くあき、ウエストや脇腹の部分がくりぬかれた変形ワンピ水着姿を披露しています。「すごく大人っぽい一枚ですね」「めちゃめちゃ綺麗でお美しいです！」「セクシーすぎるけど可愛い」などのコメントが寄せられています。



【黒嵜菜々子さんプロフィール】

くろさきななこ 23歳 2003年５月16日生まれ 東京都出身 T160 2015年から芸能活動を開始。2020年にはアイドルグループ「Peel the Apple」の結成メンバーとなり、2024年に卒業。2025年にはアイドルを完全卒業し、現在はタレント兼「Root mimi」のプロデューサーとして活動している。そのほか最新情報は、公式X（@0516_nanako）、公式Instagram（@kurosaki0516）