現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】長い幽閉で変わり果てた官兵衛の姿はコチラ

その第二十四回「軍師官兵衛！」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第二十四回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第二十四回のあらすじ＞

村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。

籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。

妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。

信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。

無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！ 状況は一変し――。