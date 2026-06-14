『豊臣兄弟！』菅田将暉が“激変” ネット衝撃「まるで別人…」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第23回「さらば半兵衛」が、14日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネット衝撃…菅田将暉の”激変姿”を公開
大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に、戦国時代を描く作品。強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を軸に、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役の視点から激動の時代を映し出している。
第23回では、荒木村重（トータス松本）が謀反を起こし、独断で説得に向かった黒田官兵衛（倉悠貴）が捕らわれの身となった。官兵衛が裏切ったとの噂が広がるなか、織田信長（小栗旬）は長浜で預けられている官兵衛の子を始末するよう命じる。竹中半兵衛（菅田将暉）はためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎こと秀長（仲野太賀）に幼い命を救う策を提案するが、その胸には別の思惑があった。
視聴者の注目を集めたのは終盤の半兵衛の姿だった。仲間たちに担がれながら「風が変わりまする」と語ると、宇喜多直家が毛利方から織田方へ寝返ったとの報せが届く。半兵衛が立案した銀山の資金を活用した調略が、その決断を後押ししたという。
敵軍が退き、仲間たちが歓喜するなか、半兵衛は「死にとうないの…。まだ死にとうない。お前らのせいだぞ…」と言葉を残し、静かに目を閉じた。放送後、SNSには「まるで最終回」「菅田将暉の演技力やばい」「半兵衛がまるで別人…すごすぎる」「惹き込まれるラストシーンだった」といった感想が相次ぎ、半兵衛の最期を熱演した菅田への称賛の声が広がっている。
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大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に、戦国時代を描く作品。強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を軸に、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役の視点から激動の時代を映し出している。
視聴者の注目を集めたのは終盤の半兵衛の姿だった。仲間たちに担がれながら「風が変わりまする」と語ると、宇喜多直家が毛利方から織田方へ寝返ったとの報せが届く。半兵衛が立案した銀山の資金を活用した調略が、その決断を後押ししたという。
敵軍が退き、仲間たちが歓喜するなか、半兵衛は「死にとうないの…。まだ死にとうない。お前らのせいだぞ…」と言葉を残し、静かに目を閉じた。放送後、SNSには「まるで最終回」「菅田将暉の演技力やばい」「半兵衛がまるで別人…すごすぎる」「惹き込まれるラストシーンだった」といった感想が相次ぎ、半兵衛の最期を熱演した菅田への称賛の声が広がっている。