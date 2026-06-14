プロ野球のファーム・リーグは14日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。

東地区のヤクルトはオイシックス戦（柏崎）に5―2。先発・青柳が6回5安打2失点で3勝目（4敗）を挙げた。矢野が2安打をマーク。オイシックス先発・高野は4回2/3を5安打4失点（自責3）で勝ち星なしの4敗目。田中が3安打1打点。

ロッテは日本ハム戦（鎌ケ谷）に5―3。先発・河村が5回3安打5奪三振1失点で5勝目（2敗）。角中が初回に3号3ランを放った。高部が3安打。日本ハム先発・山城は1/3回を3安打1奪三振4失点（自責2）で1敗目。明瀬が初回に先頭打者本塁打となる6号ソロ、吉田が2安打。。

中地区の西武は中日戦（カーミニークフィールド）に7―3。先発・佐藤爽は5回7安打5奪三振3失点（自責2）で無傷の5勝目。外崎が初回に先頭打者本塁打となる1号ソロを放つなど2安打2打点、ドラフト5位・横田（山村学園）が2回に1号3ラン、蛭間が2安打。中日先発・高橋宏は4回2/3を5安打6奪三振6失点で1敗目を喫した。育成選手の福元が3安打、大島が2安打1打点。

ハヤテは巨人戦（ジャイアンツタウン）に2―1で逆転勝ち。先発・野里は7回4安打1失点で、2番手・佐藤友が1回2安打3奪三振無失点で1勝目（3敗1セーブ）。仲村が2安打を放った。巨人先発・西舘は3回1安打6奪三振で無失点。増田陸が2安打をマーク。

西地区のオリックスは広島戦（むつみスタジアム）に1―0で完封勝利。先発・斎藤が6回4安打7奪三振無失点で2勝目を挙げた。ドラフト7位・野上（明秀日立）が2安打1打点をマーク。広島先発・佐藤柳は5回3安打1失点で5敗目（2勝）。渡辺が2安打。

ソフトバンクは阪神戦（タマホームスタジアム筑後）に8―2。先発・上沢は4回2/3を7安打9奪三振2失点で、3番手・徐若熙が3回を1安打6奪三振無失点で3勝目を挙げた。石塚が初回の先制4号3ランなど3安打、育成選手の佐倉が3回の1号3ランなど2安打、秋広が8回に4号ソロ。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は2回0/3を4安打6失点で勝ち星なしの4敗目。ドラフト2位・谷端（日大）が3安打を放った。

楽天はDeNAとのファーム交流戦（きたぎんボールパーク）に6―4。先発・江原は5回3安打無失点で1勝目（3敗）。育成選手の岸本が2安打。DeNA先発・武田は5回5安打3失点で4敗目（1勝1セーブ）。井上絢が3安打1打点をマークした。