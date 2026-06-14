長崎がMF澤田崇、DF新井一耀、MF中村慶太と契約更新
V・ファーレン長崎は14日、MF澤田崇(35)、DF新井一耀(32)、MF中村慶太(32)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
今季のJ1百年構想リーグで澤田は2試合、新井は6試合、中村は2試合に出場。契約更新に際し、クラブ公式サイト上で以下のようにコメントした。
■MF澤田崇
「百年構想リーグで得た経験を糧に、もっとチームに貢献できるよう頑張りたいと思います!2026/27 シーズンも応援よろしくお願いします。」
■DF新井一耀
「2026/27シーズンもよろしくお願いします。これまで以上にタフで難しいシーズンになると思いますが、挑戦する姿勢を貫いて、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。」
■MF中村慶太
「2026/27 シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせてもらいます。シーズンを通して、怪我なく、フル稼働でやれるように最善の準備をします。」
今季のJ1百年構想リーグで澤田は2試合、新井は6試合、中村は2試合に出場。契約更新に際し、クラブ公式サイト上で以下のようにコメントした。
■MF澤田崇
「百年構想リーグで得た経験を糧に、もっとチームに貢献できるよう頑張りたいと思います!2026/27 シーズンも応援よろしくお願いします。」
■DF新井一耀
「2026/27シーズンもよろしくお願いします。これまで以上にタフで難しいシーズンになると思いますが、挑戦する姿勢を貫いて、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。」
■MF中村慶太
「2026/27 シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせてもらいます。シーズンを通して、怪我なく、フル稼働でやれるように最善の準備をします。」