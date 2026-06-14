元日本代表「会えてよかった」国民的アイドルの元リーダーがオールスター観戦! ファン「可愛すぎて衝撃」
国民的アイドルグループ『モーニング娘。』の元メンバーで10代目リーダーを務めた生田衣梨奈さんが13日、JリーグオールスターDAZNカップが開催されたMUFGスタジアム(国立競技場)を訪れたことを報告した。
昨年7月にグループを卒業し、今年1月から吉本興業に所属する生田さん。X(@ikuta_erina0707)で「『JリーグオールスターDAZNカップ』めちゃくちゃ焼けるくらい暑すぎた 試合もめちゃくちゃあつかった!!!」と綴り、J1 WESTの青いユニフォームを着た写真を2枚アップしている。
また、インスタグラム(@erina_ikuta.official)でも同様の写真などを掲載。「たくさんの選手の試合をみれてめちゃくちゃ楽しかった J2J3EAST-Aのみなさん優勝おめでとうございます スタグルも最高においしくて 鶏ハラミ丼食べたんやけど、、ぷりぷりで美味しかった」と振り返り、「アーリアにも久しぶりに会ったよー!」と、いとこの夫である元日本代表MF長谷川アーリアジャスールさんとの再会を明かした。
解説を担当していた長谷川さん(@ariajhasegawa)はコメント欄で「会えてよかった」とメッセージ。生田さんは「アーリアありがとーーー!」と感謝を示している。
一連の投稿にファンからは「えええ!!!」「来てたのか…」「ユニホーム似合ってる」「めちゃ可愛い」「ハーフアップのデカリボン似合いすぎてる」「(出身が)福岡だからJ1WESTの青ユニなのですね」「一枚目のお写真のお手手が可愛すぎて衝撃でした」といった声が上がった。
昨年7月にグループを卒業し、今年1月から吉本興業に所属する生田さん。X(@ikuta_erina0707)で「『JリーグオールスターDAZNカップ』めちゃくちゃ焼けるくらい暑すぎた 試合もめちゃくちゃあつかった!!!」と綴り、J1 WESTの青いユニフォームを着た写真を2枚アップしている。
解説を担当していた長谷川さん(@ariajhasegawa)はコメント欄で「会えてよかった」とメッセージ。生田さんは「アーリアありがとーーー!」と感謝を示している。
一連の投稿にファンからは「えええ!!!」「来てたのか…」「ユニホーム似合ってる」「めちゃ可愛い」「ハーフアップのデカリボン似合いすぎてる」「(出身が)福岡だからJ1WESTの青ユニなのですね」「一枚目のお写真のお手手が可愛すぎて衝撃でした」といった声が上がった。
『JリーグオールスターDAZNカップ』— 生田衣梨奈 (@ikuta_erina0707) June 13, 2026
めちゃくちゃ焼けるくらい暑すぎた
試合もめちゃくちゃあつかった!!! pic.twitter.com/S7HuGZb9wY
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