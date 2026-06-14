元日本代表「会えてよかった」国民的アイドルの元リーダーがオールスター観戦! ファン「可愛すぎて衝撃」

元日本代表「会えてよかった」国民的アイドルの元リーダーがオールスター観戦! ファン「可愛すぎて衝撃」