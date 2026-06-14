ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は、米誌「TIME」が発表した「TIME100 SPORTS」に選出され、6月10日に公式Instagramでも紹介された。投稿では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で6回無失点、10奪三振、3本塁打を記録した活躍や、ワールドシリーズでの本塁打などを振り返り、投打で歴史的な存在感を放つ大谷をたたえている。

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公開された画像では、ドジャースのユニホーム姿の大谷が、青い背景の前で静かに視線を落としている。画像内には「TIME100 SPORTS」のロゴとともに、「Quite simply the most spectacular baseball player to roam the earth.」という紹介文も添えられ、世界的な評価の大きさが伝わる一枚となっている。

【画像】TIME100 SPORTSに選出された大谷（画像はTIME公式Instagramより引用）

今回の選出をめぐり、SNSユーザーからは「大谷ほど国民に勇気と元気を与えてる人はいないと思う。日本人の誇りだよなー」「大谷以降未だにメジャーで二刀流が現れないのが全てを物語っている」「プレーはできても人格者であることが大事。最初で最後の選手とすら思える」「同じ時代に生きてる事が奇跡」といった称賛の声が寄せられている。