夏を前に少し遅めの衣替えです。新潟市アグリパークで14日、ヒツジの毛刈りが披露されました。



新潟市アグリパークで飼育されているメスのヒツジ「わたあめ」と「くう」は毎年この時期に毛刈りをするそうで、今回広くその様子を知ってもらおうと、初めて一般向けに公開されました。多くの家族連れが見守る中、「わたあめ」と「くう」は暴れることなく毛を刈られ、涼しげな姿になりました。



見学した子どもたちからは「毛を刈ったら、こんなに細くなるんだとびっくりした」「意外とすっきりして、涼しそうに見えた」といった声が上がっていました。



刈られた毛は後日、毛糸をつむぐ体験イベントなどで使われるということです。