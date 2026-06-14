声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜は役者としてキャリアをスタートさせ、2019年にグループへ加入した。コロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、今やグループをけん引する存在となった。ステージデビュー直後に浴びた声援を心の糧に走り続ける安藤が、結成9周年を越えた今、何を思い、未来に何を誓うのか――。スポニチ東京本社でのインタビューで語った。（「推し面」取材班）

安藤は声優として2年ほど活動する中で、ピュアリーモンスターと出会った。2019年のセカンドワンマンライブ、アンコールでの加入発表。しかし、記憶に鮮烈に残っているのは、ステージに立った瞬間よりも、その直前の光景だという。

「裏でずっと先輩たちがワンマンをやっているところを陰から見守っていた景色は、自分がステージに出る時よりも忘れられないかもしれないです」

ファンと先輩たちが作り出すキラキラした空間。その光景を守りたい――。それが、アイドルとしての覚悟が決まった瞬間だった。

だが、本当の試練と救いは、その翌日に訪れる。横浜での対バンライブ。加入したての自分を知る者はいない。メンバーカラーもまだなく、客席に自分を応援するサイリウムの光はない。不安に押しつぶされそうになりながらステージを終え、深々とお辞儀をした、その時だった。

「『れいにゃー！』って呼んでくれた人がいたんですよ。それがすごく嬉しくて、ずっと忘れられない。あの声にずっと支えられています」

その声が、当たり前ではなくなったのがコロナ禍だった。ライブは無観客配信となり、客席からの声援は消えた。

「もう二度と聞けないかもしれない」

エンタメ業界全体が先の見えない不安に覆われる中、心の支えは、記憶の中のあの一声だった。

「やっぱり『あの声をもう1回聞きたい』。それが一番大きかったです」

声優ユニットとしての強みは「表現力」だと語る。楽曲の物語を深く理解し、演技をパフォーマンスに落とし込む。それは、声優とアイドルの両方で葛藤し、努力を重ねてきたメンバーたちだからこそ放てる輝きだ。

5月1日に9周年記念公演を終え、グループは10年目へと歩みを進める。「続けていくことって本当に当たり前ではない」。その言葉を胸に、安藤が見据えるのは、グループの土台を固める1年だ。「10年前に頑張ってくださった先輩たちが今のピュアリーモンスターを見て、『私、ピュアリーモンスターで良かったな』って思ってもらえたら嬉しい」。共に活動した仲間たちに胸を張れる自分でいること。そして、いつかメンバー7人全員で同じアニメ作品に出演すること。それが大きな夢だ。

「“あの時先輩たちの後ろを追いかけるのに精一杯だったれいにゃが今、1番上で頑張ってるよ”って言えるように」。その誓いは、ファンへ、そして共に歩んだ仲間たちへ向けた約束だ。一つ一つの声を力に変え、10周年へ向かうピュアリーモンスター。安藤が守りたかったあのキラキラした光景は、これからさらに大きな輝きを放つだろう。