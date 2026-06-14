人付き合いは「広く賑やか」な方がいいと思ってたけど。60代で行き着いた『本当に貴重な関係』

知人のBさんの話です。ふとした事から、親戚のAさんと久しぶりに連絡を取り合う様になったBさん。二人の間には自慢も駆け引きもない、温かく静かなやりとりが続いています。その中でBさんがふとこぼした言葉。人間関係の本質とは……？

それぞれの生き方

Bさんの親族に、Aさんという独身の男性がいます。

若い頃は仲間とつるんだりと勢いのある目立つ人でしたが、年齢を重ねるにつれて人付き合いは狭くなり、今は地元でひっそりと暮らしているのだそうです。

一方のBさん自身も、障害のある子どもの育児や家庭問題、大切な人との死別など、長年ずっと気を張り続けて生きてきた人でした。

そんな二人が、ある時期から久しぶりに連絡を取り合う様になります。

穏やかなやりとり

BさんとAさんの二人のやりとり──それは不思議なくらい穏やかでした。

子どもの時の思い出の料理の話、雪景色の写真、お菓子の送り合い。

自慢話や駆け引きは一切なく、「返事は無理しないでいいよ」というお互いを労わり合う、静かで緩やかな空気感だけがありました。

特別なことは何もありませんが、そのやりとりにはどこか満ち足りたものがありました。