◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦 日本ウェルネス沖縄６−１首里（１４日・Ａｇｒｅスタジアム北谷）

沖縄では、日本ウェルネス沖縄の投打二刀流を誇るプロ注目の１４７キロ右腕・長山武蔵（３年）が首里戦に「３番・ＤＨ兼投手」の大谷ルールで先発。注目の打撃は敬遠を含む４四球と勝負を避けられ、１打数無安打だったが、無四死球の９安打１失点で完投し、スカウト陣からは将来性を称賛する声が相次いだ。

１８０センチ、９２キロの恵まれた肉体を駆使し、長山がマウンド上で躍動した。この日最速１４４キロの直球とチェンジアップを武器に、８三振を奪う快投。「あと１球」から完封こそ逃したが、堂々の１２９球だった。

「負けたら終わりより、絶対勝つというプラスな考え方で、悔いのないように戦っていければ」

父・ジェームズさん（５５）は米国人。「武蔵」の名は二刀流の剣豪・宮本武蔵のファンであることから、父が名付けた。母・千秋さん（５３）は笑う。「同じ二刀流になるとは…ピッタリの名前になりましたね」。

ヤクルトは３人態勢で視察。ロッテの福沢スカウトは「打撃はウチにいないタイプ。打球角度も上がり、魅力的」と好評価。ソフトバンクの加藤スカウトは「まだまだ伸びしろもある」と熱視線を送った。主将も担う長山は進路に「プロ１本で」と明言。狙うは同校初の甲子園切符。武蔵のように一つの目標に努力し続ける万里一空の精神で、野球道を突き進む。（加藤 弘士）

◆長山 武蔵（ながやま・むさし）２００８年５月２４日、沖縄市生まれ。１８歳。５歳から宮里カープで野球を始め、宮里中では軟式野球部。日本ウェルネス沖縄では１年秋から背番号５でベンチ入り。４月にはＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加。１８０センチ、９２キロ。右投左打。憧れの選手はヤンキースのチザムと巨人・リチャード。家族は両親と姉。