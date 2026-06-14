日本ウェルネス沖縄の長山武蔵は強打の左打者としてスカウトの注目を集める（カメラ・加藤弘士）

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◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦　日本ウェルネス沖縄６−１首里（１４日・Ａｇｒｅスタジアム北谷）

　沖縄では、日本ウェルネス沖縄の投打二刀流を誇るプロ注目の１４７キロ右腕・長山武蔵（３年）が首里戦に「３番・ＤＨ兼投手」の大谷ルールで先発。注目の打撃は敬遠を含む４四球と勝負を避けられ、１打数無安打だったが、無四死球の９安打１失点で完投し、スカウト陣からは将来性を称賛する声が相次いだ。

　１８０センチ、９２キロの恵まれた肉体を駆使し、長山がマウンド上で躍動した。この日最速１４４キロの直球とチェンジアップを武器に、８三振を奪う快投。「あと１球」から完封こそ逃したが、堂々の１２９球だった。

　「負けたら終わりより、絶対勝つというプラスな考え方で、悔いのないように戦っていければ」

　父・ジェームズさん（５５）は米国人。「武蔵」の名は二刀流の剣豪・宮本武蔵のファンであることから、父が名付けた。母・千秋さん（５３）は笑う。「同じ二刀流になるとは…ピッタリの名前になりましたね」。

　ヤクルトは３人態勢で視察。ロッテの福沢スカウトは「打撃はウチにいないタイプ。打球角度も上がり、魅力的」と好評価。ソフトバンクの加藤スカウトは「まだまだ伸びしろもある」と熱視線を送った。主将も担う長山は進路に「プロ１本で」と明言。狙うは同校初の甲子園切符。武蔵のように一つの目標に努力し続ける万里一空の精神で、野球道を突き進む。（加藤　弘士）

　◆長山　武蔵（ながやま・むさし）２００８年５月２４日、沖縄市生まれ。１８歳。５歳から宮里カープで野球を始め、宮里中では軟式野球部。日本ウェルネス沖縄では１年秋から背番号５でベンチ入り。４月にはＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加。１８０センチ、９２キロ。右投左打。憧れの選手はヤンキースのチザムと巨人・リチャード。家族は両親と姉。