俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが、Netflixシリーズとして配信される「ガス人間」で俳優デビューを果たす。同作は、1960年に公開した東宝特撮映画「ガス人間第一号」を原作とし、現代の視点で再構築した完全オリジナルストーリー。小栗旬をはじめ、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華な俳優が出演し、2026年7月2日から配信がスタートする予定だ。

そんな超大作で俳優デビューするUTAだが、父は本木、母がエッセイストの内田也哉子、祖父はミュージシャンの内田裕也、祖母が女優の樹木希林という芸能一家で育った3世俳優だ。中学時代からスイスへ留学するなど海外の学校で学び、2018年にフランスのモデルエージェンシーと契約し、パリコレデビューを達成。現在は、東京、ミラノ、ロンドン、ニューヨークでモデルとして活躍する。

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テレビなどメディアにほとんど出ていないため知名度が低いUTAだが、「ガス人間」に出演することで大ブレークする可能性が高いと民放関係者が明かす。

「『ガス人間』は、Netflixがばく大な予算をかけて制作した作品で、大ヒット間違いなしと言われています。その作品で、物語の主軸となるガス人間役を演じるわけで、UTAさんが注目されるのは間違いありません。今後も、俳優業は続けていくようで、『ガス人間』が配信された後はUTAさんの争奪戦がはじまりそうな雰囲気です」

また、父親だけでなく祖父母も超有名人のUTAには、テレビ関係者も大きな注目を寄せているという。今回、「ガス人間」の宣伝を兼ねて、バラエティーやトーク番組にUTAを出演させられないかと、熱烈オファーを繰り広げているプロデューサーもいるそうだ。

「Netflix は予算をかけた作品なので、少しでも宣伝がしたいでしょう。そこで、UTAさんの出演を条件に、いくつかの人気番組が『ガス人間』の宣伝を受け入れたという話です 。

今月末から来月にかけて、UTAさんが番組に出演する可能性が高くなっています。祖父母とのエピソードなどを話せば間違いなく面白いですし、番組出演すれば絶対に話題を集めます。また、UTAさんは、今月に入ってオフィシャルファンクラブを開設するなど、本格的に日本での芸能活動をスタートさせています。本人もテレビ番組に出演することに前向きのようで、今後はドラマ出演を果たすこともありえそうです」（民放関係者）

現在は2世俳優が多くなっている芸能界だが、UTAも仲間入りするのか注目だ。