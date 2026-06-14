モノマネ芸人・ミラクルひかる「名付け親の師匠」を明かす 2択で迫られたもう一つの名前も
モノマネ芸人・ミラクルひかるが、14日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演し、名付けの親を明かした。
【写真】『鬼レンチャン』扮装モノマネ連発したミラクルひかる
ミラクルは、人気企画の「サビだけカラオケ」に扮装モノマネをしながら挑戦。トークでは「名付け親の師匠」がダンシング☆谷村で「生みの親になります」と紹介された。「歌うんだひかる」との2択だったという。
ミラクルは「モノマネ芸人って芸名をちょっとズレた名前をつけがちじゃないですか。（持田香織の）もちだし香織さんとか。この流れを作ったのがダンシング☆谷村さんなんじゃないか」と説明。森高飛車千里、レミオゴメン、美空リバヒリ、2代目くどい静香も「すべてダンシング☆谷村が命名」したという。
ミラクルは、名付け親の師匠について「一番尊敬するというか、すごいなと思うのは、どんなにスベろうが、どんな空気になろうが、心折れず突き進む」と語った。
【写真】『鬼レンチャン』扮装モノマネ連発したミラクルひかる
ミラクルは、人気企画の「サビだけカラオケ」に扮装モノマネをしながら挑戦。トークでは「名付け親の師匠」がダンシング☆谷村で「生みの親になります」と紹介された。「歌うんだひかる」との2択だったという。
ミラクルは「モノマネ芸人って芸名をちょっとズレた名前をつけがちじゃないですか。（持田香織の）もちだし香織さんとか。この流れを作ったのがダンシング☆谷村さんなんじゃないか」と説明。森高飛車千里、レミオゴメン、美空リバヒリ、2代目くどい静香も「すべてダンシング☆谷村が命名」したという。
ミラクルは、名付け親の師匠について「一番尊敬するというか、すごいなと思うのは、どんなにスベろうが、どんな空気になろうが、心折れず突き進む」と語った。