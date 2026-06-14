26歳・人気セクシー女優、5年半の“女優人生”に終止符「やり切った」 突然の報告にSNS衝撃「嘘だと言って欲しい」「まじかー」
タレント、モデル、ユーチューバー、インフルエンサーなど幅広い活動を繰り広げているセクシー俳優のMINAMO（26）が14日、自身のYouTube、Xを更新し、2026年末をもってセクシー女優を引退することを発表した。
【画像】「やり切った」MINAMOの引退報告＜全文＞＆和装も美しい近影
MINAMOは、「【ご報告】応援してくださっている皆様へ 」と題した動画を投稿。黒のシックな衣装で登場し、「今日は皆さんに重大なご報告があります。私、MINAMOは2026年12月をもって、AV女優を引退いたします」と報告。今後の活動について「引退するのはAVの方で、他の活動はこれからも続けていく方針で今考えています」とし、「そしてイベントとかも、できれば毎月あるように、これからもやっていくので、また会いに来てくれればうれしいです」と伝えた。
「5年と半年間のAV女優人生でしたが、たくさんの方が支えてくださったおかげで、私のAV人生は結構すごい充実したものになりました」と感謝し、「皆さんの心の中にこんなAV女優がいたっていうのを忘れないでいてくれればうれしいです」とした。
そして引退まで毎月イベントがあることを伝え、「最後に、私のことを拾ってくれたSODの皆さん、そして私のことを育ててくれたティーパワーズの皆さん、 そして何より、応援し続けてくれたファンの皆さん、本当に約5年と半年間ありがとうございました」と感謝。「これからも、まだまだMINAMOとして,
たくさん面白いことをやっていければいいなと思っております。皆さんを飽きさせない活動をしていくつもりなので、応援よろしくお願いいたします」と結んだ。
またXでも「ありがとう、みんな！ありがとう、ソフトオンデマンド！」というコメントや着物姿の自身の近影とともに、長文の画像で引退について説明。決めた理由について「やり切った」と言い切った。
この投稿に「MINAMOちゃんに出会えて本当によかった！幸せだよー！これからも応援させてください」「MINAMOさんに会えて本当に嬉しかった。これからも変わらず応援してます」など感謝を伝えるものから、「嘘だと言って欲しい」「まじかー」「引退!! うーん、残念 そして何より悲しい」など衝撃を受けたことを伝えるものまで、さまざまなコメントがあがっている。
【画像】「やり切った」MINAMOの引退報告＜全文＞＆和装も美しい近影
MINAMOは、「【ご報告】応援してくださっている皆様へ 」と題した動画を投稿。黒のシックな衣装で登場し、「今日は皆さんに重大なご報告があります。私、MINAMOは2026年12月をもって、AV女優を引退いたします」と報告。今後の活動について「引退するのはAVの方で、他の活動はこれからも続けていく方針で今考えています」とし、「そしてイベントとかも、できれば毎月あるように、これからもやっていくので、また会いに来てくれればうれしいです」と伝えた。
そして引退まで毎月イベントがあることを伝え、「最後に、私のことを拾ってくれたSODの皆さん、そして私のことを育ててくれたティーパワーズの皆さん、 そして何より、応援し続けてくれたファンの皆さん、本当に約5年と半年間ありがとうございました」と感謝。「これからも、まだまだMINAMOとして,
たくさん面白いことをやっていければいいなと思っております。皆さんを飽きさせない活動をしていくつもりなので、応援よろしくお願いいたします」と結んだ。
またXでも「ありがとう、みんな！ありがとう、ソフトオンデマンド！」というコメントや着物姿の自身の近影とともに、長文の画像で引退について説明。決めた理由について「やり切った」と言い切った。
この投稿に「MINAMOちゃんに出会えて本当によかった！幸せだよー！これからも応援させてください」「MINAMOさんに会えて本当に嬉しかった。これからも変わらず応援してます」など感謝を伝えるものから、「嘘だと言って欲しい」「まじかー」「引退!! うーん、残念 そして何より悲しい」など衝撃を受けたことを伝えるものまで、さまざまなコメントがあがっている。