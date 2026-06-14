【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）

【実際の映像】コースアウト→公道を逆走する驚きの光景

世界三大レースのひとつであるル・マン24時間レースの後半、予選10番手からスタートして一時は2位に浮上するなど好調はな走りをみせたキャデラック38号車がコースアウトするアクシデントが発生した。しかし、コース復帰の際に公道へと進入し、ラウンドアバウトを逆走する驚きの一幕があり、放送席の実況・解説陣が騒然となった。

アクシデントに見舞われたのは、セバスチャン・ブルデー、アール・バンバー、ジャック・エイトケンの3人がドライブするキャデラック・ハーツ・チーム・JOTAの38号車。序盤はトップを走り、決勝スタートから10時間経過時点では2位にも浮上していたが、残り8時間を迎えようかというレース後半にコースアウトを喫してしまう。

コースの3分の2が公道を使用しているル・マン。38号車がコース外へ入り込むと、実況の辻野ヒロシ氏は「普通の公道に入っちゃいましたね、これ。ラウンドアバウトを逆走してますよ」と状況を説明。さらに、辻野氏が「そんな走り方あるんだル・マン！」と驚きの声をあげた。

映像が切り替わり、38号車がタイヤを完全にロックさせて白煙を上げながらコースへと戻る姿が映し出されると、辻野氏から今の道を知っていたか尋ねられたル・マン24時間出場経験者の飯田章氏は「いやいや、多分なかったと思う。これは初めて見ましたね」と驚きを隠せない様子を見せた。その後、戻ってきた38号車だったが、そのままピットへ向かいガレージインとなる。トラブルが発生した可能性が疑われるなか、ガレージのシャッターが閉められ、辻野氏は「レースをもう諦めることになるのか」と伝えていた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）