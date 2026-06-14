わんこと業者さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破し、「オドオドでかわいい」「業者さんもかわいいw」「怖くなっちゃうよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：消防点検にやってきた業者のおじさん→犬が怖がってしまい…優しさ溢れる『可愛いやりとり』】

怖がりなわんこ

TikTokアカウント「fukutaro914」の投稿主さんは、柴犬『福太郎』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日、福太郎ちゃんが看板犬を務めるお店で消防設備の点検が行われることになりました。ところが、点検が始まると聞き慣れない音や見慣れない人の存在に福太郎ちゃんはびっくり。音が鳴るたびに落ち着かなくなり、ソワソワしてしまったそうです。

そんな様子に気付いた業者さんは、優しく福太郎ちゃんをなでながら「大丈夫だよ」と声をかけてくれました。しかし、福太郎ちゃんにとってはやはり初めての状況。優しく接してもらっても不安な気持ちは消えず、どこか安心できる場所を探し始めたのでした。

怯えてオドオド

まず向かったのは自分のベッド。そこなら落ち着けるかと思ったものの、やはり気になってしまう様子です。業者さんは作業の合間にも「怖くないからね」「もう少しで終わるよ」と何度も優しく話しかけてくれましたが、福太郎ちゃんはオドオド。

部屋の中を行ったり来たりしながら落ち着き場所を探し続けます。部屋の隅へ移動したり、家具の近くで様子をうかがったりと大忙し。どうにかしてこの不思議な時間をやり過ごそうと、一生懸命考えていたようです。

隠れられていないけど…

そして福太郎ちゃんが最終的に選んだ避難場所は、なんと空いているロッカーの中でした。扉が付いていないため姿は丸見えなのですが、本犬はしっかり隠れているつもり。不安げな表情で身を潜めていたそうです。

しかし安心したのも束の間、どこからか「ウイーン」という機械音が聞こえてくると、再び慌てて飛び出してしまいました。その姿があまりにも愛らしく、思わず笑ってしまいます。そんな福太郎ちゃんに業者さんは最後まで優しく寄り添い、作業が終わると「もう終わったよ」と報告。

怖がりながらも頑張った福太郎ちゃんと、温かく見守った業者さんとのやりとりに、多くの人がほっこりしたのでした。

この投稿には「みんなに愛されてるのね」「隠れられてないのたまらない」などの温かなコメントが寄せられています。

福太郎ちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「fukutaro914」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukutaro914」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。