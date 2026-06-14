犬が『信頼している人』にしかみせないサイン５選

愛犬と暮らしていると、「うちの子、私のことを本当に信頼してくれているのかな？」と感じることはありませんか。犬は安心して過ごせる相手に対して、特定の行動を見せます。ここでは、犬が信頼している人にしかみせない行動や仕草をみていきましょう。

1.目の前でお腹を見せる

犬にとってお腹は急所です。そのため、仰向けになってお腹を見せたり、ヘソ天状態で眠ったりするのは、犬が「ここは安全」と感じているサインです。それは、信頼できる飼い主がそばにいるから、ということも大きな理由の1つでしょう。

2.おしりをくっつけて隣に座る

犬は少しでも警戒心を持つ相手に背中を見せません。しかし、信頼している相手や仲間には、「互いに守り合いましょう」という意味を込めて、背中を向けることがあります。

また、背中を向けた状態で、おしりを密着させてくるのは、相手に強い信頼と安心を抱いているサインです。もしもおしりをくっつけて隣に座ったり、足元に寝転がったりするようであれば、あなたのことを深く信頼している証でしょう。

3.自分から近づいて体を預けてくる

犬は信頼している相手や大好きな相手にしか、自分から体を密着させることはありません。

もしも自分から近づいてきて、体を預けるように密着してくることが多いのであれば、愛犬から深い信頼を寄せられているサインです。

4.穏やかな表情で見つめてくる

犬は警戒している相手をじっと見ることがあります。一方で、穏やかな表情で見つめてくるのは、相手に安心感や愛情を抱いているサインです。大好きな相手と視線が合うと、わかりやすく嬉しそうな表情を見せてくれる犬もいますよ。

もしもふと愛犬を見たときに、こちらを穏やかな表情で見つめている場合は、あなたに信頼と愛情を感じているサインでしょう。

5.触れるとリラックスした様子を見せる

基本的に、犬は信頼していない相手に触れられることを嫌がります。激しく拒絶する姿勢を見せなくとも、静かにその場を離れたり、体を硬直させて緊張した様子を見せたりするものです。

しかし、信頼している相手であれば、触られると表情が穏やかになったり、その場に寝転がったり、体を預けてきたりとリラックスした様子を見せます。

犬に頼りにされる飼い主の特徴は？

犬に頼りにされている飼い主は、共通して以下の特徴を持ちます。

感情の起伏が穏やかで常に落ち着いている 無理やり従わせようとせず、愛犬のペースを尊重する ボディランゲージを察して望む対応をしてくれる 良いところをたくさん褒めてくれる 一度決めたルールは一貫して守り通す

犬は、感情の起伏が激しくない、常に落ち着いた態度で接してくれる人に安心感を抱きます。また、一度決めたルールを変えず、しっかり守り貫くことで、犬が「このルールを守れば安心だ」と生きるうえでの安心感を得られるという研究結果もあります。

他にも、飼い主本位なしつけや生活リズムではなく、愛犬のペースや気持ちも尊重してくれる飼い主に対して、信頼を寄せる犬は多いです。

犬と信頼関係を築く方法

「愛犬に信頼される飼い主になりたい」と思っても、具体的に何をすればいいのかわからないと悩む人は多いでしょう。犬と信頼関係を築くコツは、日々のコミュニケーションの積み重ねです。

愛犬と信頼関係を築きたい方は、日常の中で以下のことを意識しましょう。

日常の中で積極的にアイコンタクトや声かけをする 愛犬とだけコミュニケーションをとる時間を設ける ボディランゲージから気持ちを汲み取る 規則正しい生活リズムで安心させてあげる 遊びのトレーニングを混ぜて褒める機会を作る

アイコンタクトは、犬にとって仲間とのコミュニケーション手段の1つです。常に遊んだりスキンシップを取る必要はありません。しかし、ふとした瞬間に視線を向けてあげて、声をかけたり笑顔を見せてあげることで、愛犬は安心感を得られます。

また、犬は行動や仕草で意思疎通する動物です。飼い主も犬のボディランゲージを理解し、愛犬が何をしてほしいのか、今どんな気持ちなのかを汲み取ってあげましょう。

信頼関係を築くうえで注意したいこと

信頼関係を築くうえで、多くの人が勘違いしやすい行動があります。

例えば、「たくさん構えば信頼を築ける」と考える人がいますが、それは少し違います。犬にも1匹で過ごしたい時間や休みたい時間があるので、愛犬の様子を見て、適切なタイミングでスキンシップや遊びを提案することが大切です。

また、愛犬が不安そうにしているからといって、一緒になって「どうしたの！？」「大丈夫！？」と過剰反応するのも控えましょう。余計に愛犬の不安を煽ってしまい、「いざという時に頼り甲斐がない」と思われてしまいます。

まとめ

犬は信頼している人に対して、無防備な姿や甘えるような仕草を見せることが多いです。愛犬と信頼関係を築くうえで大切なことは、愛犬が"安心できる存在"でいること。

毎日のお世話や接し方の積み重ねで絆が深まっていくので、今日から意識的に接し方を変えてみましょう。