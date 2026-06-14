「おはよう」って言ってくれた!? 言葉をまねるペットのニンゲンに異形の飼い主は大興奮！ 異色なのに微笑ましい、ニンゲン飼育コミック【書評】
【漫画】本編を読む
自分のペットが私たち人間の言葉を話したように聞こえることはないだろうか。「もしかしてウチの子って天才!?」――天才かどうかは分からないが、少なくとも、ペットが飼い主に興味を持っていることは分かる。だって、気にならない相手の言葉など、覚えるはずがないのだから。
『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）で描かれるのは、魔獣や魔人だけが暮らす世界に現れたニンゲンと、そのニンゲンを飼うことにした異形の飼い主の日々。ニンゲンのことを大切に飼いたいと思っている飼い主と、飼い主を怖がっていたニンゲンが、次第に絆を深めていくさまに、じんわり胸を熱くさせられる。
うまく通じるか分からない。それでも、相手の言葉を聞き、まねて、返してみる。その小さなやりとりが、ふたりの関係を大きく動かしていく。言葉が完璧に通じなくても、こちらを見てくれた、反応してくれた、まねしてくれた。きっと生き物と飼い主の暮らしはこんな喜びの瞬間の連続に違いない。そんな飼い主ならではの幸せを、立場を反転させることで改めて味わわせてくれるこの作品は、生き物を飼う人、これから飼いたいと思っている人に読んでほしい作品だ。
文＝アサトーミナミ