M!LK塩崎太智、2024年の「イッテQ」オーディション当時の秘蔵映像公開「これで落ちたのびっくり」「とんでもないお宝映像」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、6月14日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演。2年前の秘蔵映像が公開され、ファンから反響が寄せられている。
【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿
2024年に実施されたという同番組のオーディションに参加するも、最終審査前で落ちたという塩崎。今回の放送では、塩崎が同番組初出演で“お祭り大食い部門”に出演することから、当時の秘蔵映像が公開された。
オーディションでは、お祭り企画ではおなじみとなる冒頭で1人でカメラを回しながら挨拶する“1人レポート”を実演。スタッフから振られると「任せてください！」と元気よく返事し、「海行きますか？行きませんか？い・き・ま・す！」と海に飛び込む様子を実演していた。
当時の映像を受け、視聴者からは「2年前から最高に面白い」「これで落ちたのびっくり」「とんでもないお宝映像」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆塩崎太智「イッテQ」オーディションの秘蔵映像公開
2024年に実施されたという同番組のオーディションに参加するも、最終審査前で落ちたという塩崎。今回の放送では、塩崎が同番組初出演で“お祭り大食い部門”に出演することから、当時の秘蔵映像が公開された。
◆塩崎太智の秘蔵映像に反響
当時の映像を受け、視聴者からは「2年前から最高に面白い」「これで落ちたのびっくり」「とんでもないお宝映像」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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