元NMB48の和田海佑さんが、週刊SPA!6月16日号の「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。



【写真】ぷっくり唇がセクシーな和田海佑さん

ジューンブライドの季節に合わせた今回のグラビアで、和田さんは「新婚生活」テーマにした撮影に挑戦。持ち前のあざとかわいい魅力と、とろけるような美ボディを披露しました。グループ卒業後の新たな一面は必見です。誌面では、新婚の日常をのぞき見しているかのようなシチュエーションで、親しみやすさと色気を見せつけています。



和田さんはXに「SPA ! さんで 表紙 をさせていただいてます ！ TKOしちゃうぞ」と投稿。「あまりにも可愛すぎる…好き」「海佑ちゃんの可愛さパンチが強すぎて朝から即KO」とファンが反応しています。



同誌ではほかにも、ミスSPA！2025のグランプリの空見みあさん、グラビアアイドルの星野琴さんが誌面を彩っています。



【和田海佑さんプロフィール】

わだみゆ 29歳 1997年3月29日生まれ 兵庫県出身 T158 AB型 趣味：野球観戦、心霊系、水色の物を集める 特技：100のエピソードトーク、愛嬌をふりまく 2020年9月、NMB48の7期生として加入。2025年11月、同グループを卒業。2026年2月にプラチナムプロダクションに移籍。1st写真集『確信犯』、デジタル限定写真集『 共犯者 』がワニブックスより発売中。東京ドームで開催されたボクシング・井上尚弥対中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことでも話題を集めた。最新情報は、公式X（@MYUMYU_48）、公式Instagram（@myu____o0）