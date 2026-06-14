鈴木福、韓国街中でのプライベート動画公開「親近感湧く」「公園で遊んでる笑顔が可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の鈴木福が6月12日、自身のInstagramを更新。韓国で撮影したプライベート動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳子役出身俳優「オフの姿もカッコイイ」韓国街中ショット
鈴木は「韓国を楽しむ鈴木福。いつかやってみたかった。おしゃれな感じで街中歩くやつ」とつづり、リール動画を投稿。黒のキャップにジャケット、デニムと黒統一コーディネートで韓国の街を楽しむ姿を披露した。ドリンクを片手に夜の街を歩いたり公園に置いてある遊具で全力で遊んだりとあどけない表情が垣間見えるプライベート動画となっている。
この投稿に「公園で遊んでる笑顔が可愛すぎます」「親近感湧く」「オフの姿もカッコイイです」「ずっとこの笑顔見ていたい」「オシャレな動画ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「オフの姿もカッコイイ」韓国街中ショット
◆鈴木福、韓国を楽しむ姿を動画で公開
鈴木は「韓国を楽しむ鈴木福。いつかやってみたかった。おしゃれな感じで街中歩くやつ」とつづり、リール動画を投稿。黒のキャップにジャケット、デニムと黒統一コーディネートで韓国の街を楽しむ姿を披露した。ドリンクを片手に夜の街を歩いたり公園に置いてある遊具で全力で遊んだりとあどけない表情が垣間見えるプライベート動画となっている。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿に「公園で遊んでる笑顔が可愛すぎます」「親近感湧く」「オフの姿もカッコイイです」「ずっとこの笑顔見ていたい」「オシャレな動画ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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