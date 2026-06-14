国会報告、今回は衆議院議員で自民党の橋本岳さんです。

＊6月13日（土）RSKイブニングニュースで放送

【写真を見る】【国会報告】橋本岳さん（衆議院・自民）「地域の工場をGX対応に、国際競争で勝てるように」

――2026年度の補正予算が成立しました。政府の対応などはどのように見られていますか

（橋本 岳さん）

「やはり今、なんといっても皆様方のご心配は、イランの情勢について、特に石油だとかナフサ由来製品のものが大丈夫なのかということだと思います」

「今回の補正予算は予備費を積むということになりますけれども、それによってガソリン代の補助だとか、ガス代の補助などをするという原資にしますので、そういう意味では、大変時宜を得た補正予算だと思ってます。あとは、しっかりと、ちゃんと執行して、ご心配がないようにしていくっていうことが本当に大事だと思います」

衆議院定数削減についての議論

――また国会では衆議院の定数削減についての議論も行なわれています。橋本さんの考えとしてはいかがでしょうか

（橋本 岳さん）

「私どもの選挙の前から、定数についてはきちんと見直しをするんだと。選挙のときもちゃんとやるんだということで、訴えて、2月の選挙、おかげさまで、私も当選を果たさせていただきました」

「そういう意味ではしっかりと実現をしていくということがまず大事なんだろうというふうに思っています。各党、どこをどうするかについてはご議論があると思いますが、いずれにしてもちゃんと合意ができるものを目指して、実現をしていくということが大事だと思います」

今国会で力を入れていること

――橋本さんが今国会で力を入れていること、どういったことでしょうか。

（橋本 岳さん）

「2月の衆議院選挙のときに、高市総理が、倉敷にお見えになって、応援演説をしていただいたんですが、そのときに『やはり今の日本で足りないのは国内の投資だと。しっかりこれを実現をして日本を成長させていくんだ』と、こういうお話をされました」

「岡山県、残念ながら、所得が、昨年の話ですけれども、全国の中でも必ずしも高いほうではないっていうような結果が出てしまいまして。やっぱりその大きな原因の一つというのが、水島のコンビナート企業が、必ずしも順調ではなかったっていうことによるんだと思います」

「完成して40年とか50年とか経っている工場がたくさんありますから、そうしたことをしっかりとリニューアルをしていって、GX対応していって、国際競争の中でしっかり勝っていけるようなものにしていくということは喫緊の課題だと思っています」

「しっかりと、高市内閣の成長戦略という中でも位置づけられていますので、この産業クラスターの発展ということの中で、水島やあるいはその周りの企業にもきちんと新しくして、稼ぐ力を持っていけるように、しっかり取り組んでいきたいと、今一生懸命頑張ってるところです」