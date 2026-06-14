本誌では約2年半ぶりの撮り下ろしグラビアとなった黒嵜菜々子。

「久しぶりの登場ということで、大人っぽさを意識しました。個人的な大人のイメージは、読んで字のごとくですが “大人しい” であったり “余裕がある” といった雰囲気を持つこと。今回のグラビアを見て、大人っぽさを感じてもらえたら嬉しいな！ でも実際の私は、見た目は大人、頭脳は5歳児という “逆コナンくん” なんです。仕事中でも無言になるのがいやで、ついついまわりの人にちょっかいを出しちゃいます。たとえば、自分でちゃんとペンを持っているのに『ねぇねぇペン貸して〜』と無駄に頼んでみたり」

アイドルグループのプロデューサーを務めている。

「とてもやりがいはありますが、スタッフ、メンバー含めていちばん年下なので、難しいことは多いです。悩んだときは、バスケのコーチをしている6歳児の動画を観て、自分を鼓舞しています。頭脳は5歳児だから、きっと参考になるはず！」

くろさきななこ

23歳 2003年5月16日生まれ 東京都出身 T160 2015年から芸能活動を開始。2020年にはアイドルグループ「Peel the Apple」の結成メンバーとなり、2024年に卒業。2025年にはアイドルを完全卒業し、現在はタレント兼「Root mimi」のプロデューサーとして活動している。そのほか最新情報は、公式X（@0516_nanako）、公式Instagram（@kurosaki0516）にて

写真・高橋慶佑

スタイリスト・めろん

ヘアメイク・エノモトマサノリ