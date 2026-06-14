8回2死まで完全投球も…快挙ならずの由伸に大谷は？

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで走者を一人も許さないという快投を披露した。9回の先頭打者に本塁打を浴びて降板し、大記録達成はならなかったものの、試合後に大谷翔平投手と見せたいつもと変わらぬ姿に日本のファンが反応している。

山本は8回1/3を投げ、被安打1、1失点。8回2死から遊撃手ベッツの失策で初の走者を許し、9回には先頭のピーターズに被弾。完全試合も、ノーヒットノーランも、完封もなくなったマウンドだったが、7-1で快勝した試合後には先頭でナインを笑顔で出迎えた。

ベッツとハグを交わすなどねぎらいが終わると、身長差が15センチある大谷は手を高く上げて山本のジャンプを促すいつものいじり。ドジャース公式Xがこの場面を発信すると、日本のファンからもコメントが相次いだ。

「大谷とのハイタッチいいなぁ楽しそう」

「大谷とのハイタッチは、背の高さをおちょくってそうw」

「山本さんの小さなジャンプがかわいい」

「お互いをリスペクトしている光景はまぶしすぎるよね」

「何度も見ちゃう」

「愛されてんなー」

「完全に『主役と主役のハイタッチ』みたいな絵面だな」

この試合、大谷も2試合ぶりに先発して14号先頭打者弾。バットでしっかり山本を援護した。



（THE ANSWER編集部）