働く日も、休日も！ トレンド【シャツ】が夏スタイルに大活躍！

2026年夏、注目しておきたいトレンドアイテムは端正な「シャツ」。1枚で着用したり、羽織りとして投入したり、お仕事から休日シーンまで大活躍です。そこで、「TOMORROWLAND」おしゃれプレスの小川奈美さんに、おすすめの夏のシャツスタイルを紹介していただきました。【DES PRÉS（デ・プレ）】のスタイルアップシャツや【BACCA(バッカ)】の新感覚「セットアップ」、そして【SUPER A MARKET(スーパーエーマーケット)】の「インナー」やトレンド感満載の「シューズ」にも注目。今年の夏を楽しめるアイテムも合わせて、たっぷりとご紹介します！

【DES PRÉS】【LAND OF TOMORROW】【BACCA】夏スタイルに活躍する「シャツ」集めました

右から"DES PRÉS"の白シャツ\26,400(DES PRÉS)・"The CLASIK"別注のブルーシャツとホワイトシャツ\42,900(LAND OF TOMORROW MARUNOUCHI)・"BACCA”のシャツ\36,300(B Edtion NEWoMan SHINJUKU)

デスクワークにも、夏のお出かけスタイルにも活躍するおすすめシャツをセレクト。今回のスタイリングでも使用した、小川さんおすすめの4点はこちら。

（写真右）コットンのナチュラル感とナイロンの清涼感を併せ持った【DES PRÉS】の半袖シャツ。伸縮性もあってサラサラとした肌触りです。ヘムデザインが個性的でキュッと結んでアレンジを加えたり、前後逆に着ることもできます。③コーデに登場。

（写真右から2番目のブルーシャツと左のホワイトシャツ）仕立ての良さに定評のあるメンズブランド【The CLASIK（ザ・クラシック）】のシャツを、今回特別にレディースに仕立てました。柔らかで、程よいシアー感が魅力のシャツです。②と④コーデに登場

（写真左から2番目のボーダーシャツ）さりげないストライプ柄にゴールドのドット柄刺繍をのせた涼やかな開襟シャツです。【BACCA】のアイテムで、同素材のパンツも展開しているのでセットアップでの着用も可能。①コーデに登場。

①【BACCA】ハイウエストパンツ × 開襟シャツの楽ちんきちんとなセットアップ

”BACCA”のシャツ\36,300・”BACCA”のパンツ\36,300（B Edtion NEWoMan SHINJUKU)

オリジナルの涼やかなジャガード生地で仕上げた開襟シャツとハイウエストパンツの【BACCA】のセットアップが便利！ セットで着用することで、カジュアル感もありながら綺麗めなオールインワン風スタイルが簡単に完成します。シャツはデニムに合わせたり、パンツはシンプルにTシャツに合わせたり、華やかながら、単品使いもしやすいシンプルなデザインです。1セット持っておくと、夏スタイリングの頼れる味方に。

カジュアル感のあるミニマルなシャツですが、胸元の開き具合が綺麗でドレスアップスタイルにもぴったり。パンツはウエスト位置に折り返しデザインがプラスされ、スタイルアップ効果も抜群です。ボーダーにさりげなくトレンドのドット柄が効いていて、大人も着やすいデザインです。

②【BACCA】ラップスカートとノースリーブブラウスの華やぎセットアップに端正な白シャツをイン

”The CLASIK”の白シャツ(LAND OF TOMORROW MARUNOUCHI)・”BACCA”のノースリーブブラウス\28,600・”BACCA”のラップスカート\23,100(B Edtion NEWoMan SHINJUKU)・"HEAVENLY JELLY"の靴\29,700(SUPER A MARKET AOYAMA)

どこかノスタルジックな大きな花柄が目をひく、ノースリーブブラウスとラップスカートの【BACCA】の新感覚セットアップです。タックインで着ているブラウスはチュニック丈なので、ミニドレス感覚でデニムやワイドパンツに合わせてもバランス良く着られます。

【The CLASIK】のシンプルな白シャツをレイヤードさせ、大人なスタイリングに仕上げています。さらに暑い日は、チューブトップなどに重ねた清涼感のあるスタイリングも素敵です。

同素材のスカートはラップスカート仕様。写真のように1枚で着用したり、パンツにレイヤードしてたり、今季らしいスタイリングアレンジが楽しめるアイテムです。セットアップとして着ることで、涼やかにカジュアルドレスアップができます。

合わせたシューズは韓国シューズブランド【HEAVENLY JELLY】のもの。PVC素材なので雨の日にもおすすめです。アッパーのフラワーデコレーションは全て取り外しが可能なのでスタイリングに合わせて調節できるのも魅力。

③【DES PRÉS】端正な白シャツにウエストマークを加えてデニム合わせを女性らしく

"DES PRÉS"のドルマンスリーブシャツ\26,400(DES PRÉS)・"Edtion"のデニム\25,300

【DES PRÉS】のウエストマークができる白シャツは、簡単にバランス良くスタイリングが決まるアイテムです。ドルマンスリーブで、二の腕もさりげなく隠してくれるのでおすすめ。フロントをキュッと結んでウエスト位置を高く見せることで、スタイルアップも叶えます。

合わせたのはおすすめの【Edtion】のストレートデニム。細すぎず太すぎず、ハイウエストなので美脚効果も抜群。

④【LAND OF TOMORROW】メンズライクシャツにランジェリーライクなキャミソールを合わせて

"The CLASIK"のシャツ\42,900(LAND OF TOMORROW MARUNOUCHI)・”OVERNEATH”のキャミソール\13,200(SUPER A MARKET AOYAMA）、その他私物

②にも登場した【The CLASIK】のシンプルなデザインが魅力的なコットンシャツを羽織りに使用しました。爽やかなブルーの色味もとても綺麗です。

シャツには程よい透け感もあり、猛暑日はデザイン性の高いキャミソールの羽織りとしても大活躍。程よくゆったりと着られるサイジングですが、後ろ姿もとっても綺麗な端正なシャツです。

（TOMORROWLAND） store.tomorrowland.co.jp">

”OVERNEATH”のキャミソール\13,200 （TOMORROWLAND）

インナーに着ているのは【OVERNEATH】で人気モデル『Bra066』を【SUPER A MARKET】エクスクルーシヴモデルで仕上げたもの。【OVERNEATH】は、ニューヨーク在住のデザイナーが手掛けるメイドインジャパンのアンダーウェアブランド。ファッションとして見せる下着を提案しているブランドです。

キャミソールは胸元のメッシュ素材の切り替えデザインが魅力で、大人の女性にぴったりの1着に仕上がっています。1着持っておくと今年の猛暑日にも大活躍してくれそうです。

今回は、【BACCA】【DES PRÉS】【LAND OF TOMORROW】プレスの小川さんに夏のおすすめシャツスタイルを紹介してもらいました。夏に便利なセットアップも要チェックです！

Photograph：Yuumi Hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori