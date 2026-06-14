◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組 ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）

初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が、１次リーグＥ組初戦で１９大会連続２１度目出場のドイツ（同１０位）と対戦する。

キュラソーはカリブ海に浮かぶオランダ領の島。人口はＷ杯史上最少の約１５万人、面積は鹿児島県種子島と同じ規模の約４５０平方キロメートルの小国だ。日本のプロ野球ファンには、ヤクルトで１１〜１３年に３年連続でセ・リーグ本塁打王に輝いたウラディミール・バレンティン外野手の出身地としても知られている。

近年はオランダで生まれ育った選手を積極的に受け入れ、チームを強化。北中米カリブ海予選では、格上のジャマイカに勝利するなど３勝３分けの無敗で突破し、初のＷ杯本戦切符をつかんだ。

オランダ、韓国などを率いた経験があるディック・アドフォカート監督が、７８歳２６０日でドイツ戦を指揮する。今大会ではチェコのミロスラフ・コウベク監督が１１日の韓国戦をＷ杯史上最年長の７４歳２８３日で率いたが、大幅に記録を更新することになる。

主将ＭＦのＬ・バクナ（ウードゥル）を中心に、４―３―３をベースとした組織的で運動力を重視したスタイル。ドイツ、エクアドル、コートジボワールという強国がぞろうＥ組で苦戦は必至だが、まずは大舞台で初勝利を目指す。

◆キュラソー（初出場） ＦＩＦＡランク８２位。北中米カリブ海３次予選はＢ組１位で通過。ベネズエラの北部約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）の島。２０１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティン外野手の出身国。首都ウィレムスタット。人口は約１５万人でＷ杯史上最少規模。