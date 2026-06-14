W杯のブラジル対モロッコ戦を大物が観戦 トム・ブレイディが娘との“特別な瞬間”を披露
2026 FIFAワールドカップのグループリーグ屈指の好カードとなったブラジル代表対モロッコ代表の一戦が、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われた。この試合には多くの著名人が来場し、スタンドでも大きな注目を集めていた。
なかでも話題となったのが、NFL史上最高のクォーターバックとも称されるトム・ブレイディだ。『MARCA』が報じている。
試合前にはブラジル代表のネイマールと交流する様子が確認されており、その後はブラジル代表のユニフォームを身にまとってスタンドから観戦。熱心に試合を見守っていた。
すると、そのシーンが放送されてからわずか2分後、ブラジル代表のレアル・マドリードに所属するFWヴィニシウス・ジュニオールがブラジル代表の先制ゴールを記録。SNS上では「幸運のおまじないだったのではないか」といった声も上がっていた。
この日はブレイディ以外にも、米人気ラッパーのトラヴィス・スコットも来場。試合前にはネイマールと談笑する様子が見られ、ヴィニシウスのゴール後にはブラジル代表の選手たちと喜びを分かち合っていた。
世界中の注目を集めるワールドカップらしく、ピッチ内外でさまざまなスターたちが存在感を示した一夜となった。今後もどんな大物が試合観戦するのかも要注目だ。
Tom Brady has picked his side tonight— DAZN Football (@DAZNFootball) June 13, 2026
The NFL legend was spotted in the stands alongside his daughter, both proudly wearing Brazil shirts and cheering on the Seleção. #WorldCup pic.twitter.com/a5yDv1Ga9E