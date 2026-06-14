2026 FIFAワールドカップのグループリーグ屈指の好カードとなったブラジル代表対モロッコ代表の一戦が、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われた。この試合には多くの著名人が来場し、スタンドでも大きな注目を集めていた。



なかでも話題となったのが、NFL史上最高のクォーターバックとも称されるトム・ブレイディだ。『MARCA』が報じている。



試合前にはブラジル代表のネイマールと交流する様子が確認されており、その後はブラジル代表のユニフォームを身にまとってスタンドから観戦。熱心に試合を見守っていた。





Tom Brady has picked his side tonight



The NFL legend was spotted in the stands alongside his daughter, both proudly wearing Brazil shirts and cheering on the Seleção. #WorldCup pic.twitter.com/a5yDv1Ga9E — DAZN Football (@DAZNFootball) June 13, 2026

さらに試合中には、ブレイディが娘のヴィヴィアンさんとともに観戦する姿が中継映像に映し出された。前半30分頃、カメラがブレイディを捉えると、隣に座っていた娘に声をかけ、親子で特別なハンドシェイクを披露。その微笑ましい様子が話題となっている。すると、そのシーンが放送されてからわずか2分後、ブラジル代表のレアル・マドリードに所属するFWヴィニシウス・ジュニオールがブラジル代表の先制ゴールを記録。SNS上では「幸運のおまじないだったのではないか」といった声も上がっていた。この日はブレイディ以外にも、米人気ラッパーのトラヴィス・スコットも来場。試合前にはネイマールと談笑する様子が見られ、ヴィニシウスのゴール後にはブラジル代表の選手たちと喜びを分かち合っていた。世界中の注目を集めるワールドカップらしく、ピッチ内外でさまざまなスターたちが存在感を示した一夜となった。今後もどんな大物が試合観戦するのかも要注目だ。