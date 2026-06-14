◇交流戦 西武１―０巨人（2026年6月14日 ベルーナＤ）

西武は石井一成内野手（32）の3号ソロによる1点を4投手のリレーで守り切った。ワイナンスは2勝目、甲斐野が4セーブ目を挙げた。

西口文也監督（53）は開口一番に「疲れました」。

そして、「どうやって点数取ろうかとかね、ピッチャー頑張って抑えてくれよってね、ずっと心の中で応援してたんで」と、2時間58分の1点差逃げ切りを振り返った。

これでセ・リーグ全6球団に勝ち越しを決めた。西口監督は「チーム一丸となって戦った結果。特に先発がね、いい働きをしてくれてね、中継ぎにつないで。打線もしつこくしてくれた結果だと思いますね。大量点を取って勝ち切るって試合は少なかったとは思うんですけど、ウチらしい戦いでね、まあなんとか接戦をものにできた結果じゃないですかね」と振り返った。

これで13勝3敗1分けで、1試合を残して交流戦も首位浮上。16日の最終・阪神戦（甲子園）に初優勝をかける。

「チームの雰囲気はね、変わらずいいんで。本当に頑張ってくれてます。（阪神戦は）武内に頑張ってもらいます」と、3年目左腕の武内夏暉に託す。

引き分け以上で優勝。西口監督は「最後みんな泥臭くやってくれるんじゃないですか」と、念願のタイトル奪取に意欲を見せた。