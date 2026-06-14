「Don’t push your luck」の意味は？直訳すると「あなたの運を押さないで」だけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Don’t push your luck」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「あなたの運を押さないで」となります。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「調子に乗っちゃダメ」でした！ 「Don’t push your luck」は「調子に乗っちゃダメ」という意味のフレーズ。 相手がお願いを重ねすぎたり、うまくいっているからといって欲張りすぎたりしたときに使えます。 本気で怒るというより、「そこまでにしておいたほうがいいよ」と軽く注意するニュアンスですよ。 「You should stop now, too. Don't push your luck.」

（君もそろそろ終わりにしたほうがいいよ。調子に乗っちゃダメだ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部