ジョナサンの新感覚かき氷が話題♡進化系スイーツを楽しもう

暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな新作スイーツが、ジョナサンに登場しました。2026年6月11日（木）より販売される「純氷ドルチェ-淡雪-」は、従来のかき氷とはひと味違う進化系スイーツ。まるでショートケーキのような華やかな見た目と、雪のようにふわりとほどける口どけが魅力です。さらに、自分好みに仕上げる体験型ドリンク「混ぜ混ぜシェイク」も同時発売。夏のおでかけやカフェタイムを特別に彩る新メニューをご紹介します♪

まるでケーキ♡純氷ドルチェ-淡雪-

ジョナサン初の進化系ひんやりスイーツとして登場した「純氷ドルチェ-淡雪-」。不純物の少ない透明度の高い純氷を使用し、注文ごとに丁寧に削ることで、ふわっほろっとした食感を実現しています。

「苺みるくのショートケーキ氷」は899円（税込989円）。練乳みるくクリームと甘酸っぱいベリーを合わせ、中にはマンゴーやパイナップルを忍ばせた華やかな一品です。

見た目も可愛らしく、まるでショートケーキを味わっているかのような贅沢感が楽しめます。

「西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」は899円（税込989円）。香り豊かな抹茶と十勝あずきを贅沢に使用した、大人のための和スイーツです。

和の素材を生かした上品な味わいは、甘さ控えめのデザートが好きな方にもおすすめ。

また、食後や軽めのおやつにぴったりなミニサイズも展開。「ミニ苺みるくのショートケーキ氷」「ミニ西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷」は各699円（税込769円）です。

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自分好みに楽しむ混ぜ混ぜシェイク

今年の夏は、飲むだけではない新しい楽しみ方を提案する「混ぜ混ぜシェイク」も見逃せません。

「混ぜ混ぜシェイク（いちご）」499円（税込549円）、「混ぜ混ぜシェイク（コーヒー）」499円（税込549円）の2種類を展開。

ソフトクリーム、ソース、ミルクを組み合わせた鮮やかなドリンクで、まずはソフトクリームを味わい、その後お好みで混ぜながら味や見た目の変化を楽しめます。

“食べて、混ぜて、飲む”という新しい体験ができるのも魅力。自分だけの理想のシェイクを完成させるワクワク感は、友人や家族とのカフェタイムをさらに盛り上げてくれそうです♡

夏のおでかけにぴったりのひんやり体験

ジョナサンの「純氷ドルチェ-淡雪-」は、見た目の可愛らしさと繊細な口どけを両立した、この夏注目の新作スイーツです。

苺みるくと抹茶あずき、それぞれ異なる魅力を楽しめるほか、体験型の「混ぜ混ぜシェイク」も加わり、ひんやりメニューがさらに充実。

販売期間は2026年9月2日（水）までの予定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪