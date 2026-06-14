「日本の大きな懸念」W杯初戦に挑む森保ジャパンの“不安材料”を欧州メディアが指摘「個の爆発力と空中戦ではオランダに大きな優位性」

「日本の大きな懸念」W杯初戦に挑む森保ジャパンの“不安材料”を欧州メディアが指摘「個の爆発力と空中戦ではオランダに大きな優位性」