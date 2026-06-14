ロサンゼルス・ドジャースが、6月12日、公式Xを更新。サッカーW杯開幕に合わせ、佐々木朗希（24）や山本由伸（27）ら選手が、リフティングに挑戦する動画を公開した。

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トップバッターに登場したのは右手にグラブ、左手にペットボトルを持った佐々木だ。いざ挑戦するも、わずか3回のリフティングで失敗。苦笑いを浮かべて首をひねると、最後は少し拗ねたようにボールを画面外へと蹴っ飛ばす、ヤンチャな一幕も。続いて、たくさんの練習道具を抱えながら現れた山本。テンポよく5回カウントするものの、バランスを崩してしまいあえなくストップ。マウンド上とは違う、お茶目な素顔を披露した。

【画像】リフティングに挑戦した山本由伸ら（画像はドジャース公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ドジャースはいろんな練習させてるなあ・・・」「朗希くん 最後できなくて拗ねて蹴ってるよね(笑)可愛いんだけどっ」「先頭の子がヤンチャだなぁ」「ろーきちゃんサッカー下手だって弟さん言ってなかった？ 野球うまいからイイワヨネッ！」「由伸はリフティング5回！！」「そんでパヘズがめちゃくちゃ上手いのなんでなん？」といったコメントが寄せられている。