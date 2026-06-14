元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんの所属事務所は6月11日、ガッツさん本人の公式Xを更新。訃報を伝えた。

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公式アカウントは「訃報」と切り出し、「ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と投稿。突然の内容に「言葉になりません」「嘘だろ…？？」など、多くのファンが驚きを隠せなかった。

投稿は続けて「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです」と記載。さらに最後には、本人の代名詞ともいえる「OK牧場!」の一文が添えられた。

【画像】喜ぶガッツ石松 根性つけるため「ガッツ」

この投稿には、Xユーザーより「訃報のはずなのにOK牧場で締められたら笑うしかないじゃないですか」「感動をありがとう！」「今までありがとう…天国でも幸せに..」「ガッツポーズは永遠に不滅」「永遠にガッツポーズで偲びます」「最後の最後まで自身のスタイルを貫き通したのカッコよすぎる」「ただただ悲しい」「76歳はまだまだ早すぎます」「大型車がバックする度にあなたを思い出します」「昭和を代表するレジェンドが亡くなるのは寂しいな、、」「天国でも、笑わせてください」「ガッツさんに辛気臭いのは似合わない！」「いつものお決まりのフレーズが入ってるの最高すぎる」など、ガッツさんを偲ぶ声が多く寄せられた。