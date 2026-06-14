◇交流戦 DeNA4―6ロッテ（2026年6月14日 京セラD）

DeNAはロッテに4―6で敗れ、15年のDeNA、19年のヤクルト以来となる史上3度目の交流戦6カード全負け越しが決まった。借金は再び2桁の10に膨らんだ。

相川監督は「なかなかかみ合わない試合が多くなってしまった」と語り、この日は先発の尾形が5回途中4失点、6四死球と制球に苦しみ「5四球で死球が1つ。それでよくあそこまで持ちこたえたなというところもあるし、継投のところもあと一人だというところでいって、四球になってしまった。その後、彼が投げてたらどうなっていたかっていうのは正直わからないですけど（交代を）判断した」と渋い表情を浮かべた。

4月24日の巨人戦で右太腿裏肉離れを負い、4日に復帰したばかりの主砲の牧が再び患部に違和感を訴え検査に向かい欠場した同戦だったが、下半身のコンディション不良の京田に代わって昇格した新人の宮下が2号2ランを含む自身初の4安打をマークしたことが唯一の光明か。

相川監督は「しっかり評価できる。打撃は前からすごく評価はできる選手ではあったの。またリーグ戦で起用したい」と称賛し、宮下も「今日、弟の誕生日で。誕生日に打てて良かった。20歳。大学2年で3つ離れているので」と笑みを浮かべ「ファームで打撃の打ち方は、残留の練習の時に結構つかめた感じはあった。ファームの期間でしっかりやれたことが今日出せたっていうのは結構自信になった」と胸を張った。