札幌の家泉怜依「ちょっとミスって失点しちゃったので、やばいと思って」

JリーグのオールスターDAZNカップが6月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。

北海道コンサドーレ札幌のDF家泉怜依は、J2・J3 EAST-Bの一員として出場。センターバックのポジションに入ったが、藤枝MYFCの槙野智章監督から「家泉！ 前！ 前！」と指示が出ると、最前線へと駆け上がった。

最初の発表メンバ―に選ばれていなかったが、Jリーグ推薦で追加選出。スタッフから伝えられると、驚きもあった。「絶対に入らないだろうなと思っていたので、何でだろうなと思ったんですけど光栄です」。翌日に札幌でトークショーを控えているタイトな日程だったが、初めての国立のピッチを楽しんだ。

センターバックながら百年構想リーグでは17試合で4ゴール。ビハインドの展開で最前線へポジションを移す「家泉大作戦」は、相手にとって大きな脅威となっている。J2・J3 EAST-Aとの1回戦では、15分から途中出場。この日は祭典ということもあり、槙野監督の指示を待たずに最前線に行くことを画策した。

しかし、直後の18分に相手のボールを奪われて失点に関与。「前に行こうかなと思ったら、ちょっとミスって失点しちゃったので、やばいと思って。ちょっとミスりました。ちょっとやばいな、やらかしたと思って」。いきなりのミスで気まずくなったのもあり、勝手に最前線へ上がるのは躊躇していたという。

そのまま試合は進んでいったが、終了間際についに槙野監督が動く。国立に響きわたったのは声は「家泉！ 前！ 前！」。オールスターの舞台でも大作戦を敢行したが、同点ゴールとはならなかった。5位・6位決定戦での出番はなかったが、DF小田逸稀、MF深澤佑太らとの親交を深めるなどお祭りを満喫した。

そんな家泉だが、あまりのストライカーぶりにサポーターの間ではフォワード転向を望む声まであがっている。本人はチームの方針に委ねており、「僕個人としては、攻撃のほうが好きなので。守備が好きというか守備をしたいわけでもないし、僕はどこでもって感じです」と可能性がゼロではない話のようだ。

元々サッカーを始めたときはフォワードで、小学生になってからセンターバック。さらに、中学生ではフォワードに戻り、寒川高校時代は二刀流で、国体にもフォワードとして出場しているくらいだ。しかし、流通経済大学ではセンターバックとして頭角を現し、プロではフォワードとしてはプレーしていない。

豊富な経験があるとはいえ、プロのレベルでフォワードに転向するのは簡単なことではない。それでも、5月23日のジュビロ磐田戦で見せたカットインにはロマンも感じた。「ああいうのは好きなので。シュートはずっと自信あるので、打ったという感じです」とヘディングだけではない武器も隠し持っている。

一方、センターバックには特別指定選手としてDF梅津龍之介が加入。「ウメはJ2のチームに来るような選手ではないと思っているし、J1とか上でも全然通用する選手だと思っているので、危機感というかポジション取られちゃうなって感覚はあります」。ビルドアップやポジショニングで学ぶこともあるという。

だからこそ、空中戦の強さや得点力など、「ウメにできないところを、もうちょっと僕が強みを活かしてやれば、ポジション争いというところで競争をできるのかなとは思います」と力を込める。来シーズンのJ1昇格を掴み取るために、層の厚さは間違いなく必要。唯一無二の個性を磨き、貢献してくれるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）