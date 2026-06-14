男の子とわんこの微笑ましいやりとりが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「可愛すぎる」「とてもほっこり」「一生見てたいこのやりとり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『男の子のおもちゃを大型犬が踏んでいる』と思ったので、どいてとお願いしたら…可愛いやり取りと結末】

おもちゃの剣がなくなった！

TikTokアカウント「lleeaa_0327」の投稿主さんは、オーストラリアンシェパード『レア』ちゃんとの日常を紹介しています。

ある日、一緒に暮らす5歳の男の子が、お気に入りのおもちゃの剣をなくしてしまいました。家の中を探しても見つからず、一生懸命考えた末にたどり着いた答えは、ソファで気持ちよさそうに寝転んでいる大型犬のレアちゃんの下にあるのではないか、というもの。

男の子はレアちゃんのそばへ行くと、「ちょっとどいてね」と優しくお願いしたそうです。しかしレアちゃんは、まるで何事もないかのようにのんびりした表情。男の子は剣を見つけたい気持ちでいっぱいですが、大好きなレアちゃんを無理やり動かすことはできません。

可愛いやりとりにほっこり♡

男の子がどれだけ優しく声をかけても、レアちゃんはなかなか動いてくれません。そこで男の子は、「ママがご飯だよって呼べばどいてくれるかも」と作戦を提案。けれどママは手助けをするのではなく、「自分でお願いしてみたら？」とレアちゃんに話しかけるよう促しました。

男の子は少し勇気を出して、「ちょっとごめんね」と声をかけながらレアちゃんの背中の方へ手を伸ばします。しかし、探しても剣は見当たりません。それでも諦めず、レアちゃんが踏んでいるに違いないと考えた男の子は、今度は弟にも協力をお願いすることにしたのでした。

予想外の結末に…！？

兄弟ふたりはレアちゃんの前に立ち、「おいで」と優しく手を広げながら移動をお願いしました。その気持ちが伝わったのか、レアちゃんはようやく立ち上がり、ゆっくりと場所を移動。男の子たちは「やった！」とばかりにレアちゃんがいた場所を確認します。

しかし、そこに剣の姿はありませんでした。どうやらレアちゃんは無実だったようです。それでも、終始優しくお願いし続けた兄弟と、のんびり付き合ってくれたレアちゃんのやりとりはとても愛らしいもの。見ているだけで心が温まるワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「とても優しい息子さんですね」「レアちゃんへの接し方とても素敵です」「致死量の可愛いを浴びた」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「lleeaa_0327」には、レアちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lleeaa_0327」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。