公園で、おじいちゃんとおばあちゃんに会えた時のワンコの反応が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で144万回再生を突破し、「幸せだねぇ」「優しい人ってわかってるのかな」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩中、おじいちゃんとおばあちゃんに会った犬→見つけた瞬間に駆け寄って…あまりにも尊い光景】

おじいちゃんとおばあちゃんを発見！

Instagramアカウント「daisy_bordercollie_22」に投稿されたのは、公園でおじいちゃんとおばあちゃんに会えた時の、ボーダーコリーの女の子「デイジー」ちゃんのお姿。

デイジーちゃんの家の近くの公園では、早朝にラジオ体操が行われています。デイジーちゃんは、集まったおじいちゃんおばあちゃんに撫でてもらうのを、いつも楽しみにしているのだとか。この日も花壇のへりに座っていたデイジーちゃんは、歩いてくるおじいちゃんとおばあちゃんを発見。デイジーちゃんはソワソワしながら尻尾を振り始め、ママが「おはようございます」と挨拶をすると、すぐに2人に駆け寄ります。

全力で「会えて嬉しい！」を表現

駆け寄って、即お腹を見せて寝転がるデイジーちゃん。その無防備すぎる無邪気な姿に、おばあちゃんは思わず「狙われるよ」と漏らしてしまいます。「かわいいねぇ」とおばあちゃんに褒められて、デイジーちゃんもご機嫌の様子。

もっとナデナデして欲しいのか、デイジーちゃんはおばあちゃんに向かって一生懸命に手を伸ばします。握手してもらい、もう一度ナデナデしてもらい、「いい子ちゃんねぇ」と褒めてもらい、デイジーちゃんはウットリした表情。

みんなで織りなす温かい空間

今度は、別のおばあちゃんも撫でに来てくれました。「手やって」と言われると、手をおばあちゃんに向かって必死で伸ばすデイジーちゃん。優しさ溢れるおじいちゃんおばあちゃんたちと、愛情たっぷりのデイジーちゃんが織りなす、温かい空間が広がっています。

この日は２組ものおじいちゃんおばあちゃんたちに会えて、幸せいっぱいのデイジーちゃん。その尊いお姿は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「幸せだねぇ」「優しい人ってわかってるのかな」「おじいちゃんたち羨ましすぎる」「こんな歓迎されたらメロメロになる」「生まれながらのセラピードッグ！」「お互いに癒されるやつ」といったコメントが寄せられています。

デイジーちゃんのハッピーな日常は、Instagramアカウント「daisy_bordercollie_22」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「daisy_bordercollie_22」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。