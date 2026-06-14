雨が降り出したことに気付いた飼い主さん。家族とお散歩に出かけている柴犬さんをお迎えに向かったら…まさかのハプニングに見舞われた様子が話題になっているのです。

飼い主さんの優しさ、思いがけない無慈悲な行動…思わず笑顔になるその光景は記事執筆時点15万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：雨が降り出したので、散歩中の犬を迎えに行った結果→まさかのハプニングで…『無慈悲な展開』】

雨が降り出したので、散歩中の犬を迎えに行ったら…

Xアカウント『@inuno_fukusuke』に投稿されたのは、お散歩中の一コマ。

この日、雨が降り出したことに気付いた飼い主さんは家族と共にお散歩に出かけていた柴犬「ふくすけ」くんをお迎えに行くことにされたのだそう。

まさかのハプニングと『無慈悲な行動』に爆笑

無事に合流できたものの、飼い主さんはそこで履いていたサンダルが脱げてしまうというハプニングに見舞われてしまったそう。

すると、次の瞬間…ふくすけくんは、脱げたサンダルを強奪、上手にくわえたまま駆け出してしまったというのです。

『前、見えてる…？』思わずそう聞いてしまいそうな状態で楽しそうに走っていくふくすけくんのお姿はあまりにも無邪気で愛くるしいもの。

対して心配でお迎えに行ったにも関わらず、サンダルを強奪されてしまうというあまりにも無慈悲な状況に陥ってしまったものの…『楽しそうでよかったです』とコメントを残された飼い主さん。

ふくすけくんが愛されワンコであることがヒシヒシと伝わってくる、お茶目で微笑ましい一コマは多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「前見えてますか！？」「雨の日お迎えで脱げたつっかけ強奪されるの笑った」「朝から大勝利ですね」「取り戻すことはできましたか？笑」「ナイスラン！」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで天真爛漫な男の子の日常

2022年生まれのふくすけくんは、ニコニコ笑顔がとっても素敵な男の子。イタズラ好きで遊び好き、甘えん坊な一面もあり、その仕草や行動はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすふくすけくんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@inuno_fukusuke」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。