人気声優・茅野愛衣さんが久我山で和食の虜に！　お酒も料理も進んだ夜

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年6月15日発売の7月号では、久我山にある和食店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。

かやのみイベント『かやふぇしゅ』以上にお酒を楽しんだ夜!?

第66杯目の今回は、久我山にある和食店へ。取材日は、茅野さんのYouTube番組「かやのみ」が主催するイベント『かやふぇしゅ』が行われた10日後。イベントでも美味しいお酒とご飯を楽しんだそうですが、取材でもどちらもたっぷり楽しみます。

この日の茅野さんのコーディネイトは、鶯色。今回訪れたお店の“とあるもの”をイメージしたそうです。“とあるもの”とは一体何か、ぜひ予想して本誌で答え合わせをしてみてくださいね♪

鶯色のトップスはお店にある“とあるもの”をイメージしたそう

そんな話をしつつ、まずは久我山で造られているというクラフトビールで乾杯。お通しの滋味深い味わいにビールが進みます。気がついたらなくなっていたビールに代わって日本酒を頼もうとしたら、そこには江崎マネ思い出のお酒が……！お酒の名前と思い出話は本誌でチェックしてみてくださいね。

思い出のお酒に合わせて3品ほどのおつまみを堪能します。

こちらは「車坂」。江崎マネ思い出のお酒はまた別だそうで……

そして次に注文した日本酒「うごのつき」と、三つ星ならぬ「よき！よき！よき！」が飛び出した逸品がぴったりと合い、お酒がより進みます。

「よき！」がたくさん飛び出した夜でした

エボダイの風干しの炙り

「朝〆の真鯛」や「エボダイの風干しの炙り」、「自家製の鴨ハム」など、お酒にぴったりな上、どれも茅野さん好みの穏やかな味付けにお酒もご飯もいつも以上に進みます。

熱燗に、イベントにも出店されていた「李白」さんの本みりんソーダ割りなども堪能したところで、おしまいかと思いきや「山利の春シラスごはん」を見つけてしまいます。

〆は季節のご飯を堪能！

季節のご飯で〆ようということで、こちらもしっかり完食して取材は終了！茅野さん好みのお料理が揃うお店なのでした。

「ホロヨイカヤノボイス」では、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。質問は随時募集中ですので、「＃コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

『おとなの週末2026年7月号』は6月15日（月）発売！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

かやの・あい／９月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この春からは『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『淡島百景』（上田良子役）、7月からは『クロウアップショウ ひまわりのサーカス団』（間宮 凛役）にも出演します。乞うご期待！

【画像】久我山で和食の虜に！ お酒が進む茅野さん好みのお料理（6枚）