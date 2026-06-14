「ギャルに会う時はギャルっぽい服」Cocomi、美脚際立つショートパンツ＆おなか見せコーデに反響！
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月14日、自身のInstagramを更新。“ギャルっぽい服装”を披露しました。
【写真】Cocomi、“ギャルっぽい服装”披露！
この投稿には、14日の記事執筆時点で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】Cocomi、“ギャルっぽい服装”披露！
「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」Cocomiさんは「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（ｺﾚｾﾞｯﾀｲ）まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い。自転車サドル顔撮ったのは許さない」とつづり、9枚の写真を投稿。おなかが見えるショート丈トップスにデニムのショートパンツ、ブーツを合わせた“ギャルっぽい”コーディネートを披露しています。
愛犬との散歩コーデ12日には、「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」とつづり、愛犬の散歩をする姿やドッグカフェでくつろぐ様子を投稿しているCocomiさん。デニムのミニ丈スカートに黒いTシャツ、黒いミドルブーツを合わせたシンプルなコーディネートで抜群のスタイルを披露しています。
(文:福島 ゆき)