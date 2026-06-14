今年3月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。橋之助が能條へプロポーズを決意した際の両親の反応を明かす場面があった。

橋之助は能條と21年1月のミュージカル「ポーの一族」で共演し出会い、終了後に交際へと発展した。そうしてプロポーズをハワイですることを決意した橋之助は「プロポーズをするのにあたっても、父と母にも事後報告じゃなくて先に伝えたくて。ハワイに行く前々日に、愛未にプロポーズをしますっていう報告をしましてですね」と打ち明けた。

すると父・中村芝翫は大変喜び「おお良かった。お前も30で、男としても役者としても前に進むいいパワーになると思う。おめでとう」と祝福してくれたという。

だが喜んでくれると思っていた母・三田寛子は一言目に「断られても大丈夫、私たちがいるから」とまさかの発言。橋之助は三田について「頑張って行ってらっしゃいって言いたかったのに、老婆心で大丈夫、大丈夫、何があっても大丈夫って」との思いだったと説明して苦笑した。

三田はその後も「おめでとうなんだけど、おめでとうなんだけど」と言いながらも「パニくって」いたと橋之助。それでも「みんな喜んでくれて、ハワイに行って」見事にプロポーズに成功した。

帰国後は「すぐ（両家の）顔合わせをやって」とトントン拍子に話が進んだと振り返った。