IQプロジェクト所属で福岡の9人組アイドルグループ「HelloYouth」（ハローユース）が、7月18日に福岡市内で8周年記念ライブを行う。タイトルは「TARZAN〜ゴールデンマイクの伝説〜」だ。目玉は3周年ライブ以来となる生バンド。台湾でライブを行うなど経験を積み、成長著しい後輩が加わった9人が熱い日にする。

タイトルも含めてインパクト重視の仕上がりだ。8周年ライブのポスターは、ジャングルの中心で最年少14歳の平野未季がターザン姿。ほかのメンバーはオオカミ、ウサギ、虎、猿の着ぐるみで様子を見守っている。初期メンバーの大葉みらいは「初めて見る人が“なんかおもしろそう”と思って来てくれたら」と狙いを語った。

今回の目玉は3周年記念ライブ以来となるバンドセットを組んでのもの。大葉は「いつもかわいく聞こえる楽曲が、格好良く激しく聞こえたりする。音の聞こえ方が全然違う」と魅力を語る。5年前は大苦戦した。リーダーの大島向葵（あおい）は「歌うタイミングが難しかった」と言えば、平松聖菜は「バンドの音に自分たちの声が負けていた。歌いづらかった」と悔しい思いを持っている。

あれから5年。場数を踏み成長した実感はある。日本だけでなく世界でも経験を積んだからだ。昨年6月に初めて台湾で海外公演を行うなど3回ライブを重ねた。大葉は「ノリが良くて。日本のアイドルが好きな方が多い」と印象を語る。MCでは台湾語を披露して心をつかんだ。YouTubeにアップされたグループの楽曲には、台湾のファンからもコメントが寄せられている。

頼りになる後輩たちの存在も心強い。中でも歌唱力に定評ある2人に注目した。平野はホークスオフィシャルダンスチーム「ハニーズ」のダンスアカデミーに4歳から在籍。22年に複合施設でライブをしていたHelloYouthに一目ぼれ。中でもリーダー、大島の背中に憧れアイドルを志した。昨年9月に4期生として加入した元気印は「今までで最強なんだぞ！というのを知らしめたい」と意気込む。

18歳、3期生の槙宮令乃も平野に負けない歌声が武器。日々映像で先輩たちの姿を見て研究している。加入して3年が経過し「向葵さんの歌い方だったり、みらいさんの見せ方、聖菜さんの表情の決め方だったり…」と先輩のパフォーマンスにヒントを求めて奮闘している。

大島は「頑張れた成果が出る場所」と周年ライブへの思いを代弁する。成長著しい後輩たちと、熱い日にするべく準備する。 （杉浦 友樹）

＜3期生槙宮らやる気満々＞

○…3期生は槙宮ら3人。22年に加入した海月らんは副リーダーを務める。もともとはプロゴルファーを目指していた過去を持つ。LinQ海月らなの実妹で「性格はお姉ちゃんと正反対な感じです。仲はいいと思います」と話すように、おっとりしたタイプだ。宇咲妃奈乃（ひなの）は7月で20歳になる。「高価な音を背にライブできるのはぜいたくだと思う。頑張りたい」と腕まくりした。

＜4期生平野ら3人も意欲＞

○…4期生は平野を入れて3人。ほかの2人も個性派だ。26歳の優希は13歳からアイドルとして活動。「グループとしては3カ所目です」と経験豊富だ。バンドセットを組んでのライブは小さなものはあるが「全く初だと思って取り組もうと思っています」と先入観なく臨む。22歳の櫻井かのんはグループのムードメーカー。語学に堪能で「一番しゃべれるのは韓国語です」という面にも注目だ。

▽HelloYouth（ハローユース） 18年7月に結成した福岡で活動する9人組アイドルグループ。キャッチコピーは「始まる青春」。ロックバンド「175R（イナゴライダー）」のベーシスト、ISAKICKが専任のサウンドプロデューサー。