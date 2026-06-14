“身長170cm”美人気象予報士、美ボディ際立つノースリ姿披露でファン歓喜「ビールの飲みっぷりが最高」「ドキドキしちゃう」
【モデルプレス＝2026/06/14】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が6月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿でビールを飲む姿を披露し、話題になっている。
【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「大人の色気」ファン悶絶のノースリーブ姿
穂川は「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー 今週もお疲れさまでした」「＃週末のビール」とつづり、テラスでビールを飲んでいる姿を公開。ワンピースと思われるウエストラインが締まったノースリーブ姿で、美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「一緒にお酒飲みたい」「スタイルの良さに釘付け」「ドキドキしちゃう」「ビールの飲みっぷりが最高」「大人の色気が美しすぎる」「最高の癒やしをありがとう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「大人の色気」ファン悶絶のノースリーブ姿
◆穂川果音、ノースリーブ姿披露
穂川は「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー 今週もお疲れさまでした」「＃週末のビール」とつづり、テラスでビールを飲んでいる姿を公開。ワンピースと思われるウエストラインが締まったノースリーブ姿で、美しいスタイルが際立っている。
◆穂川果音の美スタイルが話題
この投稿にファンからは「一緒にお酒飲みたい」「スタイルの良さに釘付け」「ドキドキしちゃう」「ビールの飲みっぷりが最高」「大人の色気が美しすぎる」「最高の癒やしをありがとう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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