穂川果音Instagramより

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【モデルプレス＝2026/06/14】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が6月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿でビールを飲む姿を披露し、話題になっている。

【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「大人の色気」ファン悶絶のノースリーブ姿

◆穂川果音、ノースリーブ姿披露


穂川は「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー 今週もお疲れさまでした」「＃週末のビール」とつづり、テラスでビールを飲んでいる姿を公開。ワンピースと思われるウエストラインが締まったノースリーブ姿で、美しいスタイルが際立っている。

◆穂川果音の美スタイルが話題


この投稿にファンからは「一緒にお酒飲みたい」「スタイルの良さに釘付け」「ドキドキしちゃう」「ビールの飲みっぷりが最高」「大人の色気が美しすぎる」「最高の癒やしをありがとう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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