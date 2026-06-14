上品なホワイトが引き立つ♡ 透明感たっぷりな【白がち柄浴衣】を厳選！

夏のおしゃれを特別にしてくれる浴衣は、色選びで印象が大きく変わるもの。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶が着こなす、透明感たっぷりな浴衣スタイルをご紹介します。可愛さのなかに上品さや儚げなムードをまったオトナ可愛い白浴衣で、夏の思い出を可愛く彩って♡

夏と浴衣 金川紗耶が熱演 夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。 浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡

儚げな白がち柄 透明感ならおまかせ♡ ゆっくりと日が沈み始める 夏の夕暮れどきには、涼しげな白い浴衣で近くのお祭りへ。 いつもと違う清楚な魅力に気づいてほしくて上品なホワイトが引き立つ儚げな柄を選んだ。

Cordinate しっとりと落ち着いた雰囲気のあやめ柄でいつもと違う私を演出 スカラップカットなレースの帯で甘さをひとさじ。 ストライプあやめ浴衣 19,800円、スカラップレース帯 22,000円／ともにふりふ パールつき帯締め 8,800円、下駄 16,500円／ともに三松 カチューシャ 550円／ラティス イヤリング 9,450円／アビステ 撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 副編集長 小田和希子