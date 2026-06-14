はじめしゃちょー、0歳娘の救急搬送を明かす 「41度の熱」唇の色がなくなり…その動画も公開
YouTuberのはじめしゃちょーが14日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、0歳の娘が救急搬送されていたことを明かした。
【動画】はじめしゃちょー「 娘が救急車で緊急搬送されました」
「娘が救急車で緊急搬送されました」と題した動画で、はじめしゃちょーは「僕の人生の中で忘れられないような出来事が最近あった」「救急車って乗ったことありますか？」と切り出した。
はじめしゃちょーは今年1月1日に第1子女児誕生を発表している。5月3日に娘の様子に変化があり、熱をはかると、38.3度→39.5度まで上昇。ゴールデンウィークのため「小児救急電話相談 #8000」で病院を探して訪れ、座薬で一時落ち着いたという。
しかし、夜中に再度発熱。「体温をはかったら、お薬を入れてですよ、熱が下がるというお薬を入れている上で、41度の熱がでていまして、まじでうちの娘元気なので、見たことないぐらいぐったり」「唇がもう色がなくなるんですよ、いわゆるチアノーゼっていうやつですね」と証言した。119番に電話して、救急搬送。現在は回復しているという。
また、はじめしゃちょーは、自身の経験から「（症状を）言葉で説明するより実際の動画があったほうがいい」「動画を撮るのすごい大事です」とも言及し、自身が撮った娘の動画も公開した。
【動画】はじめしゃちょー「 娘が救急車で緊急搬送されました」
「娘が救急車で緊急搬送されました」と題した動画で、はじめしゃちょーは「僕の人生の中で忘れられないような出来事が最近あった」「救急車って乗ったことありますか？」と切り出した。
はじめしゃちょーは今年1月1日に第1子女児誕生を発表している。5月3日に娘の様子に変化があり、熱をはかると、38.3度→39.5度まで上昇。ゴールデンウィークのため「小児救急電話相談 #8000」で病院を探して訪れ、座薬で一時落ち着いたという。
また、はじめしゃちょーは、自身の経験から「（症状を）言葉で説明するより実際の動画があったほうがいい」「動画を撮るのすごい大事です」とも言及し、自身が撮った娘の動画も公開した。