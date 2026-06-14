第47回那珂川市少年野球大会（スポニチ後援）の開会式と組み合わせ抽選会が14日、那珂川市のミリカローデン那珂川・文化ホールで行われた。同大会は通称「やまもも大会」として定着し、今大会は7月18〜20日の3日間で行われる。同市出身の阪神・梅野隆太郎捕手も出場した地元に根付いてきた伝統ある大会。47回目の今大会は宮崎、沖縄県からの遠征組各2チームを含む40チームが参加する。開会式では25年度優勝チームの古賀東エンゼルスの西奏多主将（舞の里小6年）が優勝旗の返還を行った。

出場チームは月の浦フェニックス、国分少年野球、大野城ジュニアホークス、西高宮リトルメッツ、粕屋レッドソックス、志免リトル・宇美ジャイアンツ合同、香椎浜サンダース、油山少年野球部、西都グロース、一貴山スカイヤーズ、津屋崎ジュニアイーグルス、自由ヶ丘ファイターズ、鳥飼ローリングス、高取少年野球クラブ、古賀東エンゼルス、小野少年野球、玉川スポーツ少年団、片江スポーツ少年団野球部、大木ジュニアーズ、大川ジュニアパワーズ、甲植木少年野球クラブ、志免ブラザーズ、京町イーグルス、西国分ウエストナインズ、三股ブルースカイ、西小野球スポーツ、安慶田ライオンズ、北美ファイターズ、大刀洗ビッグドラゴンズ、味坂クラブ、曰佐ブルーウエーブズ、飯塚ファイターズ、基山ファイターズ、立石ファイターズ、安徳ヤングファイターズ、安徳北ジャガーズ、岩戸ファルコンズ、岩戸北ジュニアーズ、片縄ビクトリー、那珂川マリナーズの40チーム。