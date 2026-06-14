次期「アコード」？ それとも「シビック」!?

2026年5月14日、ホンダは決算説明会と同時に開催した「2026ビジネスアップデート」において、次世代モデルの方針を明らかにしました。

今回の発表でホンダが示したのは、四輪事業の抜本的な再構築計画で、今後3年間を集中的な再構築期間と位置づけ、2029年3月期には過去最高水準となる営業利益1兆4000億円への回復を目指す方針です。

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なかでも北米・日本・インドを成長戦略の注力地域に定め、2029年までにグローバルで15の新型モデルを投入するとしています。

EV中心だったこれまでの新型車の開発・生産リソースはハイブリッドに再配分され、2027年から次世代ハイブリッドモデルの投入が始まる予定です。

新しいハイブリッドシステムは2023年比でコストを30％以上低減しつつ、軽量な次世代プラットフォームや新開発の電動AWD（四輪駆動）ユニットとの組み合わせにより、10％以上の燃費向上と爽快な走りを実現するとしています。

発表会で実車が披露された「Honda Hybrid Sedan Prototype（以下、ハイブリッドセダン プロトタイプ）」は、薄型ヘッドライトを採用したシャープな顔つきが印象的です。

セダンと称しつつも、ファストバック風のルーフラインと大口径タイヤホイールを組み合わせた4ドア「クロスオーバークーペ」的なスタイリングとなっています。

ボンネットが短くロングホイールベースを持ち、リアエンドを高い位置でまっすぐにカットした造形が特徴で、伝統的な3ボックスセダンとは一線を画すデザインに仕上がっています。

最大の注目点のひとつが、発売時の車名です。

現在ホンダがグローバルで展開するミドルクラス以上のセダンは「シビック」と「アコード」の2枚看板ですが、今回のハイブリッドセダン プロトタイプは、サイズ感的にどちらと呼んでも違和感がありません。

現行シビックが2021年、現行アコードが2022年のデビューであることから、2年後の発売というタイミングもいずれの後継としてもあり得ます。

次期シビックとして登場する可能性もあれば、販売苦戦が続くセダン市場でアコードがクロスオーバー化によって話題を狙うという路線も考えられます。あるいは、まったく新しい名称でセダン系ラインナップを拡充する可能性も捨てきれません。

現時点では公式な言及はなく、続報が待たれます。

スペック面では、発売中止となったEV「Honda 0」シリーズ向けに開発された技術が多数流用される見通しです。

Honda 0が掲げた「Thin（薄く）、Light（軽く）、and Wise（賢く）」というコンセプトのもと、バッテリーやプラットフォーム、e-アクスルをコンパクトに仕上げた技術は、すでに完成の域に達していたようです。

今回のハイブリッドセダン プロトタイプもフロントのオーバーハングが短く、パワートレインがコンパクトに収められていることが見て取れます。

次世代プラットフォームが軽量である点も、Honda 0由来の技術が受け継がれている証といえるでしょう。

さらにホンダは、「2028年から次世代ADAS（先進運転支援システム）を採用する」としており、高速道路だけでなく一般道まで対応する高度なADASも、このモデルに搭載される可能性が高いと見られます。

日本市場では、2028年に「N-BOX」のEVモデル投入と新型「ヴェゼル」の追加も明言されています。

新型ヴェゼルは次世代ハイブリッドと次世代ADASを搭載予定で、今回のセダン プロトタイプと共通する先進技術が採用される見込みです。

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ハイブリッドシステムからプラットフォームまでをすべて刷新した次世代モデルとして、ハイブリッドセダン プロトタイプは性能面での大幅な進化が期待されます。

車名や詳細スペックの発表はこれからですが、筆者（赤羽馬）は、NEWシビックとして登場する可能性が高いのではないかと考えています。

2年以内という発売スケジュールを考えると、続報はそう遠くないタイミングで届きそうです。